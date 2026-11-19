شورای جهانی سرمایه‌گذاری پلاتین (WPIC) چهارشنبه، اعلام کرد: بازار جهانی این فلزگرانب‌ها در سال ۲۰۲۷، تحت تاثیر افزایش تقاضا برای شمش و سکه و کاهش خروج سرمایه از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) که پشتوانه آنها پلاتین است، بار دیگر با کسری عرضه روبه‌رو خواهد شد.

جوان آنلاین: قیمت پلاتین از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۳۰ درصد کاهش یافته و در مسیر ثبت بزرگترین افت سالانه خود از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ قرار دارد، زیرا افزایش تورم و انتظارات مربوط به افزایش نرخ بهره به دنبال تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، تقاضای سرمایه‌گذاری برای این فلز گران‌بها را تحت تاثیر قرار داده است.

«ادوارد استرک»، مدیر تحقیقات شورای جهانی سرمایه‌گذاری پلاتین، گفت: «جریان سرمایه‌گذاری، عامل اصلی مازاد عرضه در سال ۲۰۲۶ و بازگشت بازار به وضعیت کسری در سال ۲۰۲۷ خواهد بود.»

این شورا پیش‌بینی می‌کند تقاضای سرمایه‌گذاری برای پلاتین در سال جاری تحت تاثیر افت ۲۸ درصدی تقاضا برای شمش و سکه، در کنار خروج سرمایه از صندوق‌های قابل معامله در بورس و کاهش موجودی انبار‌های بورس، کاهش یابد.

با این حال، انتظار می‌رود مجموع تقاضای سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۷ افزایش یابد. بر اساس پیش‌بینی این شورا، تقاضا برای شمش و سکه پلاتین ۵۵ درصد رشد خواهد کرد. همچنین ورود ذخایر به انبار‌های بورس و کاهش خروج سرمایه از صندوق‌های قابل معامله در بورس به تقویت تقاضا کمک می‌کند.

شورای جهانی سرمایه‌گذاری پلاتین اعلام کرد: این تحولات موجب خواهد شد بازار جهانی پلاتین در سال آینده با کسری عرضه ۲۷۹ هزار اونس مواجه شود. این در حالی است که برای سال ۲۰۲۶ مازاد عرضه ۴۶۸ هزار اونس پیش‌بینی شده است.

این شورا دو ماه پیش، میزان مازاد عرضه پلاتین در سال جاری را ۲۶۵ هزار اونس برآورد کرده بود که اکنون این پیش‌بینی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است.

بر اساس گزارش رویترز، افزایش حجم بازیافت پلاتین، ادامه کاهش تدریجی تقاضای خودروسازی به دلیل گسترش خودرو‌های برقی و ضعف تقاضا در بخش جواهرات - به‌ویژه در چین - از دیگر عواملی هستند که بر بازار این فلز گرانبها فشار وارد می‌کنند.

در بخش تقاضای صنعتی، استفاده از پلاتین در صنایع شیشه و تجهیزات الکتریکی مرتبط با هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۶ از بازار این فلز حمایت کرده است. همچنین انتظار می‌رود کاربرد‌های مرتبط با فناوری هیدروژن در سال ۲۰۲۷ و در پی افزایش قیمت نفت، رشد بیشتری پیدا کنند. با این حال، تقاضای ناشی از هوش مصنوعی و فناوری هیدروژن همچنان در مقایسه با مجموع مصرف جهانی پلاتین سهم کوچکی دارد.