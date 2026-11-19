رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت با شروع هفته آینده خبر داد.

جوان آنلاین: صادق ضیاییان در گفت‌و‌گو با خبرنگار، درباره وضعیت جوی اظهار کرد: امروز (۲۸ آبان) رگبار پراکنده باران در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، شمال آذربایجان، شرقی، قزوین، البرز، شمال مرکزی، غرب و ارتفاعات شمال تهران، شرق گیلان، غرب مازندران، شرق لرستان و شمال چهارمحال و بختیاری و ارتفاعات شرق هرمزگان پیش‌بینی می‌شود.

او درباره وضعیت جوی آخرین روز هفته گفت: جمعه (۲۹ آبان) این شرایط در برخی مناطق شمال غرب، نیمه شرقی سواحل دریای خزر، ارتفاعات سمنان، خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره شرایط جوی هفته آینده توضیح داد: شنبه (۳۰ آبان) در غالب مناطق کشور جوی آرام و همراه با افزایش نسبی دما به‌ویژه در نوار شمالی کشور مورد انتظار است؛ بنابراین موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهر‌های صنعتی و پر جمعیت خواهد شد.

او ادامه داد: یک‌شنبه (اول آذر) با عبور امواج کم دامنه تراز میانی جو از شمال غرب کشور، بارش پراکنده طی روز‌های یکشنبه و دوشنبه در شمال غرب کشور پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان درباره وزش باد گفت: روز‌های پنج شنبه و جمعه (۲۸ و ۲۹ آبان) در شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد.

به گفته او، شنبه و یکشنبه خلیج فارس و دریای خزر مواخ خواهند بود.

ضیاییان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده گفت: آسمان تهران، جمعه (۲۹ آبان) صاف تا قسمتی ابری، همراه با وزش باد و گاهی وزش باد شدید و احتمال گردوخاک با بیشینه و کمینه دمای ۱۹ و ۱۲ درجه و همچنین شنبه (۳۰ آبان) صاف، گاهی وزش باد ملایم و در شب افزایش ابر و غبار محلی با بیش‌ترین و کم‌ترین دمای ۲۰ و ۱۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

او درباره وضعیت دمای مراکز استان‌ها گفت: اهواز طی جمعه و همچنین شهر‌های اهواز و بندرعباس طی شنبه با ۳۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با کمینه دمای ۱ـ و ۲ـ درجه طی این دو روز، سردترین مراکز استان‌ها پیش‌بینی می‌شوند.