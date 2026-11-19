رئیس‌جمهوری چین با تاکید بر ضرورت انطباق همکاری‌های منطقه‌ای با تحولات شتابان نظام بین‌الملل، خواستار تقویت همبستگی، تجارت آزاد، نوآوری فناورانه و توسعه فراگیر در آسیا و اقیانوسیه شد.

جوان آنلاین: از تارنمای وزارت امور خارجه چین، شی جین‌پینگ امروز (پنجشنبه) در نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپک)، به تحولات شتابان نظام بین‌الملل و پیشرفت فناوری‌های نوین اشاره کرد و خواستار تقویت همکاری‌های منطقه‌ای به منظور مواجهه با فرصت‌ها و چالش‌های جدید، شد.

به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه آسیا و اقیانوسیه طی بیش از سه دهه گذشته شاهد رشد سریع اقتصادی و تحولات گسترده بوده است، افزود: همکاری‌های منطقه‌ای باید متناسب با شرایط جدید پیش برود و ساخت جامعه‌ای مبتنی بر همبستگی، گشودگی، نوآوری و توسعه فراگیر را دنبال کند.

رئیس‌جمهوری چین با بیان اینکه همبستگی و همکاری، گشودگی و پیوند متقابل، نوآوری و توسعه فراگیر، از الزامات ساخت جامعه آسیا و اقیانوسیه است، افزود: کشور‌های این منطقه برای عبور از چالش‌ها باید با تقویت منافع مشترک و حمایت متقابل، همکاری‌های خود را گسترش دهند.

شی همچنین با تاکید بر ضرورت حفظ تجارت و سرمایه‌گذاری آزاد و باز، خواستار رفع موانع جریان تولید، تسهیل گردش اقتصادی و یکپارچگی منطقه‌ای شد.

وی در این نشست چهار محور اصلی همکاری‌های آینده اَپک را تشریح کرد و تقویت همکاری‌های تجاری و اقتصادی، ارتقای ارتباطات و پیوند‌های منطقه‌ای، توسعه نوآوری و تحکیم همکاری‌های مرتبط با توسعه پایدار را از اولویت‌های این سازمان برشمرد.

رئیس‌جمهوری چین با اشاره به اهمیت تحقق منطقه تجارت آزاد آسیا و اقیانوسیه، بر ضرورت هماهنگی توافق‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای، تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری، کاهش موانع تجاری و ارتقای سطح دیجیتالی‌سازی مبادلات اقتصادی تاکید کرد.

وی همچنین توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، گمرکات هوشمند، هماهنگی مقررات، همکاری در پرداخت‌های فرامرزی و حفظ ثبات زنجیره‌های تامین را از الزامات تقویت ارتباطات منطقه‌ای دانست.

شی در بخش دیگری از سخنان خود، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی را از موتور‌های محرک رشد و نوآوری توصیف کرد و خواستار تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، بهبود نظام حکمرانی داده‌ها و تسهیل جریان فرامرزی و ایمن اطلاعات شد.

وی با تاکید بر ضرورت گسترش کاربرد هوش مصنوعی، توسعه زیست‌بوم نوآوری باز و تسریع تحول صنایع، بر اهمیت ایجاد محیطی منصفانه، باز و عاری از تبعیض برای همکاری‌های علمی و فناوری، تاکید کرد.

رئیس‌جمهوری چین همچنین امنیت انرژی و غذایی، مقابله با فساد فرامرزی، حفاظت از منابع طبیعی، توسعه انرژی‌های پاک و گسترش همکاری‌های سبز و کم‌کربن را از دیگر اولویت‌های همکاری منطقه‌ای، برشمرد.

وی حمایت از اشتغال، توسعه مهارت‌های حرفه‌ای، توانمندسازی اقتصادی زنان، تبادل استعداد‌های جوان و بهبود شرایط زندگی مردم را نیز از الزامات تحقق توسعه فراگیر در آسیا و اقیانوسیه دانست.

شی در تشریح اقدامات عملی چین برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، اعلام کرد که پکن ۲۰ میلیون دلار برای حمایت مالی از همکاری‌های عملی اَپک اختصاص می‌دهد.

وی همچنین از تاسیس مرکز پژوهش جامعه آسیا و اقیانوسیه در شنجن با هدف انجام مطالعات سیاستی، گسترش تبادلات و ارائه پشتیبانی کارشناسی خبر داد.

شی افزود: چین در حوزه‌های فناوری دیجیتال، جریان فرامرزی داده‌ها، انرژی پاک و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، نهاد‌های همکاری ایجاد خواهد کرد.

رئیس‌جمهوری چین با بیان اینکه نام دیگر شنجن شهر پِنگ است، ابراز امیدواری کرد همکاری‌های آسیا و اقیانوسیه با تلاش مشترک اعضا همچون پرنده افسانه‌ای پِنگ اوج بگیرد و به چشم‌اندازی گسترده از شکوفایی و پیشرفت دست یابد.