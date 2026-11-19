رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: میزان سقط جنین ۵۰ درصد کاهش یافته و الگوی فرزندآوری در خانواده‌ها، به‌ویژه در زمینه فرزند سوم به بعد، با تغییرات جدی همراه بوده است.

جوان آنلاین: امیر حسین بانکی‌پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اصفهان در مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار، با اشاره به برگزاری هم‌اندیشی فعالان حوزه جمعیت به مناسبت سالگرد ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: در این نشست، فعالان این حوزه گرد هم آمده‌اند تا موانع اجرای قانون، تجربه‌های موفق و اقداماتی را که می‌تواند به بهبود وضعیت جمعیتی کشور کمک کند، مورد بررسی و تبادل نظر قرار دهند.

به گزارش مهر، وی افزود: با وجود فشارها، چالش‌ها و همراهی‌نکردن برخی دستگاه‌ها در مسیر اجرای قانون جوانی جمعیت، پس از پنج سال می‌توان گفت شاخص‌ها و منحنی‌های جمعیتی تغییرات قابل توجهی داشته‌اند.

بانکی‌پور با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی سقط جنین ادامه داد: الگوی فرزندآوری، به‌ویژه در زمینه فرزند سوم به بعد، با تغییرات جدی در جامعه روبه‌رو شده و همچنین روند نزولی تولد‌ها و سرعت کاهش موالید تا حدودی کنترل شده است.

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس با اشاره به برخی مواد اجرانشده قانون گفت: تعدادی از احکام قانون نیز در آستانه اجرا قرار گرفته‌اند؛ از جمله سه‌برابر شدن یارانه خانواده‌های سه‌فرزندی در دهک‌های پایین درآمدی که امیدواریم پرداخت آن از ماه آینده آغاز شود.

وی همچنین به موضوع بیمه زنان روستایی و عشایری اشاره کرد و افزود: بخش قابل توجهی از این زنان همچنان تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند و پیگیری اجرای این حکم نیز از جمله اقداماتی است که باید دنبال شود.

بانکی‌پور با تأکید بر ضرورت تمرکز بیشتر بر خانواده‌های تک‌فرزند تصریح کرد: یکی از اقداماتی که می‌تواند سریع‌تر به نتیجه برسد، حمایت و برنامه‌ریزی برای فرزندآوری مجدد در خانواده‌های تک‌فرزند است؛ چراکه این گروه در مقایسه با سایر گروه‌ها می‌توانند سریع‌تر به فرزندآوری مجدد ترغیب شوند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به فرزند سوم و چهارم گفت: اگر سیاست‌های جمعیتی صرفاً بر فرزند اول و دوم متمرکز شود، عملاً از الگوی تنظیم خانواده پیروی کرده‌ایم؛ در حالی که الگوی مطلوب جوانی جمعیت باید بر فرزندآوری بیش از دو فرزند و حرکت به سمت خانواده‌های سه‌فرزندی و بیشتر استوار باشد.