نشریه نشنال اینترست نوشت: «شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، بستری را برای دموکرات‌ها فراهم کرده تا با استفاده از اهرم بودجه، به جنگ جاری با ایران پایان دهند. با این حال، کارشناسان آمریکایی معتقدند توقف بودجه این جنگ تنها گام نخست است و قوه مقننه باید با اصلاح قوانین، اختیارات قانونی خود را برای مهار جنگ‌افروزی‌های آینده کاخ سفید و مهار بودجه هزار میلیارد دلاری پنتاگون بازپس‌گیرد.»

جوان آنلاین: ویلیام هارتونگ، مشاور ارشد پروژه نظارت بر دولت و پژوهشگر ارشد مؤسسه کوئینسی در یادداشتی تحلیلی برای نشریه نشنال اینترست نوشت که شکست‌های ویرانگر جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای ریشه در جنگ با ایران دارد و این واقعیت باید راهنمای اقدامات آینده کنگره باشد.

به گزارش ایرنا، پیش‌تر چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات‌های سنا به صراحت اعلام کرده بود که با استفاده از قدرت تخصیص بودجه کنگره، به جنگ در خاورمیانه پایان خواهند داد. کریس ون هولن، سناتور دموکرات و رقیب شومر برای رهبری این حزب نیز تأکید کرده که نباید حتی یک پنی برای ادامه این درگیری در اواسط دسامبر تصویب شود.

با این وجود، هارتونگ در نشنال اینترست نوشت که نمایندگان منتخب باید فراتر از این وعده‌ها عمل کنند و قدرت قانونی خود را به عنوان تنها نهاد مجاز برای اعلام جنگ بازپس‌گیرند.

دو راهکار برای مهار جنگ‌افروزی کاخ سفید

این پژوهشگر ارشد در ادامه تحلیل خود در نشنال اینترست، دو راهکار اساسی را برای افزایش قدرت کنگره در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با جنگ و صلح پیشنهاد می‌دهد.

گزینه نخست، قطع بودجه جنگ‌هایی است که مورد تأیید کنگره نیستند؛ همان رویکردی که دموکرات‌ها برای جنگ کنونی وعده داده‌اند.

راهکار دوم و ضروری‌تر تقویت «قطعنامه اختیارات جنگی مصوب ۱۹۷۳» است تا بر اساس آن، رأی‌گیری در کنگره پیش از آغاز هرگونه درگیری نظامی به یک الزام قطعی تبدیل شود.

درس‌های پرهزینه از افغانستان و عراق

تاریخ نشان می‌دهد جنگ‌هایی که بدون حمایت صریح کنگره و افکار عمومی آغاز شده‌اند، نتایج فاجعه‌باری به همراه داشته‌اند.

هارتونگ نوشت که درگیری‌های عراق و افغانستان نتوانستند به اهداف اولیه خود دست یابند و در عوض، بذر بی‌ثباتی بیشتری را در منطقه کاشتند. مداخله واشنگتن در افغانستان بسیار فراتر از پارامتر‌های مجوز استفاده از نیروی نظامی (AUMF) پیش رفت و نیرو‌های آمریکایی سال‌ها پس از خروج القاعده در این کشور باقی ماندند.

همچنین در عراق نیز هیچ دلیل موجهی برای آغاز جنگ وجود نداشت و ادعا‌های مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی کاملاً بی‌اساس بود. بر اساس داده‌های پروژه هزینه‌های جنگ در دانشگاه براون مداخله قاطع‌تر کنگره می‌توانست این دو درگیری را که بیش از ۴ هزار میلیارد دلار هزینه و صد‌ها هزار کشته بر جای گذاشتند، متوقف یا کوتاه کند.

ضرورت کاهش بودجه نظامی پنتاگون

کنگره علاوه بر اعمال اقتدار خود در موضوع آغاز جنگ، باید بودجه دیپلماسی و کمک‌های اقتصادی را افزایش دهد. نویسنده تاکید می‌کند که نمایندگان باید با درخواست حیرت‌انگیز افزایش ۵۰۰ میلیارد دلاری بودجه پنتاگون برای سال آینده به شدت مخالفت کنند. در حال حاضر سطح هزینه‌های پنتاگون به رقم خیره‌کننده هزار میلیارد دلار رسیده که رقمی کاملاً گزاف است.

هارتونگ در پایان یادداشت خود نتیجه‌گیری کرد که کنگره باید به خواسته رأی‌دهندگان توجه کرده و در اسرع وقت به جنگ کنونی پایان دهد، اما هم‌زمان باید سیاست‌ها و الگو‌های هزینه‌کردی را که زمینه‌ساز چنین فجایعی می‌شوند، به طور بنیادین تغییر دهد.