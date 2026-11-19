\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0634\u0631\u0642 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u06cc\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0627\u0645\u062d\u0627\u06cc \u0645\u0647\u0645\u0627\u062a \u0639\u0645\u0644 \u0646\u06a9\u0631\u062f\u0647 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u0647 \u0634\u0631\u0642 \u0628\u0646\u062f\u0631\u0639\u0628\u0627\u0633 \u0628\u0647 \u0645\u062f\u062a \u06cc\u06a9 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062a\u0627 \u06f4 \u0622\u0630\u0631\u0645\u0627\u0647 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f5 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0647 \u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f2 \u062a\u0627 \u06f1\u06f4 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n\u0645\u0631\u062f\u0645 \u0639\u0632\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u0646\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0646\u0628\u0627\u0634\u0646\u062f.