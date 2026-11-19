مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت کنترل مصرف غیرمنطقی آنتی‌بیوتیک‌ها، نظارت بر عملکرد مراکز درمانی و پیگیری اجرای ضوابط تجویز منطقی دارو را از الزامات پیشگیری از گسترش مقاومت میکروبی دانست.

جوان آنلاین: به نقل از سازمان غذا و دارو، دکتر سعید مهرزادی درباره اهمیت نظارت بر الگوی تجویز و مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها گفت: مصرف غیرمنطقی این دارو‌ها صرفاً یک مسئله درمانی نیست، بلکه موضوعی مرتبط با کیفیت ارائه خدمات سلامت و نحوه عملکرد مراکز درمانی است و باید از منظر نظارتی و مدیریتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: یکی از الزامات کنترل مقاومت میکروبی، اطمینان از تجویز آنتی‌بیوتیک متناسب با نیاز واقعی بیمار و رعایت ضوابط علمی در انتخاب نوع و مدت مصرف داروست. تجویز غیرضروری یا استفاده نامتناسب از آنتی‌بیوتیک‌ها می‌تواند اثربخشی این دارو‌ها را در آینده کاهش دهد و روند درمان بیماران را با دشواری مواجه کند.

مهرزادی با تأکید بر نقش ارزیابی عملکرد در اصلاح این روند اظهار کرد: بررسی الگو‌های تجویز، شناسایی موارد غیرمتعارف مصرف و ارزیابی عملکرد مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و اتخاذ اقدامات اصلاحی کمک کند. در این مسیر، نظارت باید علاوه بر بررسی تخلفات احتمالی، بر پیشگیری، آموزش و اصلاح فرآیند‌ها نیز متمرکز باشد.

مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو ادامه داد: همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، معاونت‌های غذا و دارو، حوزه‌های درمانی و کمیته‌های تجویز و مصرف منطقی دارو برای کنترل این مسئله ضروری است. نتایج ارزیابی‌ها و گزارش‌های نظارتی باید به تصمیم‌های اجرایی منجر شود و اثربخشی اقدامات اصلاحی نیز مورد پیگیری قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مقابله با مقاومت میکروبی نیازمند مسئولیت‌پذیری همه اجزای نظام سلامت است و نمی‌توان آن را صرفاً به یک بخش محدود کرد. نظارت مؤثر، اصلاح رویه‌های تجویز و ارتقای آگاهی کادر درمان و بیماران، در کنار یکدیگر می‌توانند به مدیریت مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها کمک کنند.

وی گفت: صیانت از اثربخشی آنتی‌بیوتیک‌ها و پیشگیری از گسترش مقاومت میکروبی، مستلزم پیوند میان نظارت مستمر، ارزیابی عملکرد و اصلاح فرآیند‌های تجویز و مصرف دارو در نظام سلامت است.