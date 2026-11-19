خبرگزاری فرانسه نوشت، انتظار می‌رود نشست سه‌جانبه‌ای که قرار است امروز (پنجشنبه) با حضور دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ روسای جمهوری آمریکا، روسیه و چین در شنجن برگزار شود، بیشتر از این که نتایج ملموس داشته باشد، نمادین است.

جوان آنلاین: خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان افزود: انتظار می‌رود مذاکرات برنامه ریزی شده سه جانبه، نشستی باشد با حجم بسیار زیادی از تصاویر، اما نتایج ملموسی نداشته باشد.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری فرانسه این نشست را «تاریخی» خواند و افزود: این نشست درست در ویلای «کیلین» در منطقه‌ای خارج از شلوغی مرکز شهر شنجن برگزار خواهد شد، جایی که پیش از این نیز میزبان افراد مهم خارجی، از جمله یکی از رهبران کره شمالی، بوده است.

اما تمام جزئیات این نشست به دقت رصد خواهد شد تا معانی و نشانه‌هایی از اتفاقات پشت در‌های بسته آشکار شود.

رایان هاس از اندیشکده بروکینگز به خبرگزاری فرانسه گفت: به طور معمول هنگامی که سران چین میزبان جلسات هستند، تمام جزئیات کاملاً مشخص شده و رهبر چین در موقعیتی قرار می‌گیرد که بتواند فضایی از اقتدار و کنترل آرام را به نمایش بگذارد.

وی افزود، کارکنان ریاست جمهوری چین تمام تلاش خود را بکار خواهند بست تا فضایی را که از آن نتایج شگفت انگیز یا غیرمنتظره در نشست سه جانبه بیرون می‌آید را کاهش دهند.

این نشست در پایتخت صنعت فناوری چین برگزار می‌شود. در هفته‌های اخیر به دلیل نگرانی‌ها از رسیدن مخفیانه تراشه‌های پیشرفته رایانه‌ای آمریکابه چین، این موضوع مورد توجه شدید قرار گرفته است. این رسوایی با ادعا‌هایی مبنی بر رابطه جنسن هوانگ، مدیرعامل سابق شرکت انویدیا، با آلیس هوانگ، یک تاجر زن و مظنون به جاسوسی چین، آغاز شد. شرکت آلیس هوانگ، متهم به انتقال تراشه‌های هوش مصنوعی انویدیا به چین است. پکن ادعا‌های مبنی بر اینکه آلیس هوانگ جاسوس چین است را به عنوان «حدس و گمان‌های بی‌اساس» و «چیزی بیش از تلاشی برای بدنام کردن چین» رد کرده است.