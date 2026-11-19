جوان آنلاین: علیرضا زاکانی، در پنجمین نشست «قرار همدلی» با حضور فرماندهان نواحی سپاه تهران و شهرداران مناطق ۲۲گانه و سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص)، با اشاره به جایگاه انقلاب اسلامی در تاریخ اسلام اظهار کرد: پس از حوادث صدر اسلام که به فروپاشی حکومت اسلامی شیعی در عصر امام حسن مجتبی (ع) انجامید، مردم ایران توانستند با مجاهدت و تلاش خود بار دیگر حکومت اسلامی را تشکیل دهند.

به گزارش مهر، وی افزود: لطف امام زمان (عج) شامل حال این ملت است و ما نیز باید بیش از گذشته خود را برای اعتلای اسلام آماده کنیم؛ چراکه مسیر پیش رو، مسیری مهم و دشوارتر از گذشته است. در این مسیر، دشمن به چیزی جز نابودی ما رضایت نمی‌دهد و تفکر بسیجی باید همچنان مبنای حرکت و مجاهدت ما قرار گیرد.

شهردار تهران با اشاره به مراحل طی‌شده در مسیر انقلاب اسلامی تصریح کرد: امام خمینی (ره) نظام اسلامی را ایجاد کردند و امام شهید آن را به اعتلا رساندند، اما همچنان تا تحقق تمامی اهداف انقلاب فاصله داریم و در دوره امام حی و رشید انقلاب باید این اهداف محقق شود.

زاکانی ادامه داد: حتی اگر دشمن نیز با ما کاری نداشته باشد، وظیفه داریم برای تحقق اهداف انقلاب بیش از گذشته تلاش کنیم. در این مسیر، هسته سخت انقلاب با هم‌افزایی، هم‌فکری و همکاری می‌تواند نقش مهمی در تحقق آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی ایفا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مواضع پیشین رهبر شهید انقلاب در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی گفت: سال‌ها قبل و در دهه ۸۰، رهبر شهید انقلاب تأکید کرده بودند که هر دشمنی و خباثتی که از سوی رژیم صهیونیستی رقم می‌خورد، باید با پاسخی متناسب در سرزمین‌های اشغالی مواجه شود.

شهردار تهران با بیان اینکه دشمن بار دیگر به دنبال ایجاد آشوب و جنگ در ایران است، خاطرنشان کرد: اگر دشمن مجدداً دست به حماقت بزند، باید چنان سیلی‌ای به او زده شود که از اقدام خود پشیمان شود.

زاکانی همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های داخلی کشور برای عبور از مشکلات گفت: امروز در کشور هیچ بن‌بستی وجود ندارد و اداره کشور با وجود تحریم‌ها و محاصره‌ای که با آن مواجه هستیم، با استفاده از ظرفیت‌های داخلی کاملاً امکان‌پذیر است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی و حمایت از دولت برای اداره کشور اظهار کرد: همه ما باید به دولت در پیشبرد اهداف و اداره کشور کمک کنیم و با این همراهی، اجازه ندهیم خواسته دشمن مبنی بر ایجاد خطای محاسباتی در مسئولان کشور محقق شود.