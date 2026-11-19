صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که از زمان آغاز تشدید حملات عرستان به یمن، دست‌کم ۶۴ کودک یمنی در این حملات شهید و ۶۴ کودک دیگر زخمی شده‌اند.

جوان آنلاین: طبق گزارش یونیسف، از زمان تشدید درگیری‌ها در یمن در تاریخ ۳ سپتامبر و تداوم حملات جنایتکارانه عربستان، دست‌کم ۶۴ کودک در یمن به شهادت رسیده و ۶۴ کودک دیگر نیز زخمی شده‌اند.

به گزارش ایسنا، یونیسف در همین رابطه هشدار داد که با تداوم درگیری‌ها در نزدیکی مناطق پرجمعیت به ویژه در استان‌های تعز و لحج، احتمالا آمار تلفات افزایش پیدا خواهد کرد.

«کاترین راسل» مدیر اجرایی یونیسف افزایش تلفات در میان کودکان یمنی را «دلخراش» توصیف کرد و گفت که این موضوع باید متوقف شود.

راسل اظهار کرد: رنج کودکان یمنی فراتر از کلمات است و نیاز فوری ما دسترسی ایمن و بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه و امدادگران است.

او در ادامه نیز از همه طرف‌ها خواست تا به تعهدات خود طبق قوانین بین‌المللی پایبند بوده و از کودکان محافظت کنند و حق آنها را برای دسترسی به خدمات اولیه همانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، آب سالم و غذا تضمین کنند.

حداقل ۷ مدرسه و ۲۸ مرکز درمانی آسیب دیده‌اند

پیامد‌های مستقیم حملات متجاوزانه عربستان به یمن، شامل حال خدمات اصلی و زیرساخت‌هایی است که کودکان یمنی به آنها وابسته هستند.

از زمان آغاز تشدید درگیری‌ها، حداقل هفت مدرسه و ۲۸ مرکز درمانی از جمله پنج مرکز تحت حمایت یونیسف آسیب دیده‌اند.

۲ نوامبر حمله‌ای به مرکز درمانی «السقیه» در استان لحج که تحت حمایت یونیسف است و تقریبا به ۱۷۰۰ نفر خدمات ارائه می‌دهد، گزارش شد. طبق گزارش سازمان یونیسف، در این حمله پنج نفر از جمله سه تن از کارکنان این مرکز به شهادت رسیدند.

بیش از ۳۳۰ هزار نفر آواره شده‌اند

از زمان شروع مجدد درگیری‌ها، بیش از ۳۳۰ هزار نفر از جمله حدود ۱۷۴ هزار کودک در یمن آواره شده‌اند.

بسیاری از خانواده‌های آواره در ساختمان‌های ناتمام یا آسیب‌دیده پناه گرفته‌اند و برای تامین غذا، آب سالم و مراقبت‌های بهداشتی با مشکلات زیادی مواجه هستند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که از اواخر اکتبر، بیش از ۸۰۰ هزار نفر از کمک‌های بشردوستانه محروم شده‌اند، پمپاژ آب نیز حدود ۵۰ درصد کاهش یافته و قیمت غذا و سوخت بیش از ۲ برابر شده است. کمبود دارو، سوخت، اکسیژن پزشکی و برق به شدت بر خدمات اورژانس و مراقبت‌های مادران و نوزادان تاثیر گذاشته است.

در مناطق آسیب دیده از درگیری‌ها، بیش از ۱۱۶۰ مدرسه کلاس‌های خود را تعطیل کرده و یا به حالت تعلیق درآورده‌اند، این وضعیت تحصیل بیش از نیم میلیون دانش‌آموز یمنی را دچار مشکل کرده است.

از هر سه کودک، یک نفر از سوء تغذیه حاد رنج می‌برد

بررسی‌هایی که به تازگی توسط تیم‌های پزشکی سیار یونیسف انجام شد، نشان داد که تقریبا از هر سه کودک یمنی، یک نفر از سوء تغذیه حاد رنج می‌برد و جمعیت بیش از حد در محل‌های آوارگی، کمبود شدید سرویس بهداشتی و دسترسی محدود به آب سالم، خطر شیوع بیماری را تشدید کرده است.

این در حالی است که عربستان همچنان به حملات هوایی خود علیه اهداف غیرنظامی، خانه‌های مسکونی و زیرساخت‌های استان‌های یمن ادامه می‌دهد، در مقابل نیرو‌های مسلح یمن با هدف قرار دادن فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی عربستان و مقابله با تجمعات نیرو‌های نظامی وابسته به ریاض، به پاسخ مشروع خود ادامه می‌دهند.