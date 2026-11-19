جوان آنلاین: از مشهد، مراسم تشییع پیکر آیت‌الله العظمی وحیدخراسانی، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، دقایقی پیش با حضور پرشور مردم، علما، نمایندگان مراجع عظام تقلید، طلاب حوزه علمیه در مدرسه آیت‌الله خوئی مشهد آغاز شد.

مراسم تشییع پیکر مطهر آیت‌الله العظمی وحیدخراسانی، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه در شهر مقدس مشهد آغاز شد، این مراسم از مدرسه آیت‌الله خوئی آغاز و سپس از ورودی باب الجواد حرم مطهر رضوی وارد بست شیرازی و سپس صحن انقلاب، صحن کوثر، صحن پیامبر اعظم (ص) تشییع و در نهایت پیکر این مرجع عالی قدر برای تدفین به رواق دارالسعاده منتقل می‌شود.

از ساعتی قبل، جمعیت زیادی از مردم مشهد و زائران بارگاه منور رضوی در مدرسه علمیه آیت‌الله خویی واقع در چهارراه شهدای این شهر گردهم آمده‌اند تا در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی، از مراجع برجسته تقلید جهان تشیع شرکت کنند.

در حالی که هنوز مراسم تشییع آغاز نشده بود، حضور گسترده مردم در محل برگزاری مراسم، جلوه‌ای از ارادت زائران و مجاوران مشهدالرضا (ع) به این مرجع عالی‌قدر تقلید را به نمایش گذاشته است؛ از علما و مسئولان حوزه‌های علمیه خراسان رضوی گرفته تا طلاب و شاگردان ایشان، مردم و مسئولان همه در این مراسم باشکوه حضور دارند و تشییع‌کنندگان پیکر این عالم برجسته را تا حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) بدرقه خواهند کرد.

هم‌زمان با برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر آیت‌الله وحید خراسانی، محدودیت تردد خودرو‌های شخصی در خیابان شیرازی و خیابان شهید اندرزگو به سمت حرم مطهر رضوی اعمال شده است و بر همین اساس، از رانندگان درخواست شده است ضمن رعایت محدودیت‌های ترافیکی، برای تردد از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

گفتنی است، آیت‌الله العظمی وحید خراسانی که از مراجع برجسته تقلید و استادان شناخته شده فقه و اصول حوزه علمیه قم بود، پس از دهه‌ها فعالیت علمی، تدریس و تربیت شاگردان فراوان، روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه دارفانی را وداع گفت.

پیکر این مرجع تقلید پس از برگزاری مراسم تشییع در قم، برای خاک‌سپاری در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) به مشهد منتقل شده است و امروز پیکر آیت‌الله العظمی وحید خراسانی پس از تشییع، در رواق دارالسعاده حرم مطهر رضوی و در محدوده پایین‌پای مضجع شریف امام رضا (ع) به خاک سپرده خواهد شد.

همچنین مراسم ترحیم آیت‌الله وحیدخراسانی پس از نماز مغرب و عشا در روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه، از طرف رهبر معظم انقلاب از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.