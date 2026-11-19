جوان آنلاین: فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «فرمانده»، «به رنگ آفتاب»، «روز‌های بهتر»، «خدانگهدار جون»، «او را برایم بیاور»، «سارقان اتومبیل سوار»، «قله برودپیک»، «یگان ویژه»، «در محل کار»، «مهمان مامان»، «آخرین نمایش فیلم»، «والدی قهرمان»، «سامورایی در زمان»، «آلتینای»، «بکت»، «عملیات بی نقص»، «سلطان»، «فراموشی»، «در بروژ»، «تیل»، «حماسه قهرمانان»، «تکه‌های گمشده»، «حکومت نظامی»، «به وقت شام»، «وروجک‌های بامزه: ماجراجویی در شهر»، «چارلی قهرمان»، «نماینده کلاس»، «حمله به اچ ۳»، «سه ماهی»، «عصر یخبندان: دوره برخورد» و «اورست»؛ پنج‌شنبه و جمعه ـ ۲۸ و ۲۹ آبان ماه ـ از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

**** شبکه یک سیما

فیلم سینمایی جدید «فرمانده» به کارگردانی «الکساندر گوریانوف»، پنج‌شنبه ۲۸ آبان ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی کیریل زایتسف، آرتیوم تکاچنکو و سرگئی ماخویکوف؛ درباره گنادی زایتسف است که در خانواده‌ای پرجمعیت و بدون پدر، در روستایی دورافتاده در منطقه اورال بزرگ می‌شود و با وجود سختی‌های دوران جنگ و فقر پس از آن، مسیر پیشرفت را طی می‌کند تا به یکی از بنیان‌گذاران واحد ضدتروریستی گروه آلفا در شوروی تبدیل شود. فیلم سپس به سال ۱۹۸۸ می‌رود؛ زمانی که گروهی از افراد مسلح در شهر اردژونیکیدزه، یک اتوبوس حامل ۳۲ دانش‌آموز، معلمشان و راننده را گروگان می‌گیرند و در برابر آزادی آنها پول و امکان خروج از کشور را مطالبه می‌کنند. زایتسف مسئول مذاکره و هدایت عملیات نجات می‌شود و باید در شرایطی بسیار حساس، جان گروگان‌ها را در اولویت قرار دهد. پس از مذاکرات طولانی، بخشی از کودکان آزاد می‌شوند و زایتسف با هماهنگی نیرو‌های مسئول، زمینه نجات بقیه را نیز فراهم می‌کند که ...

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فیلم سینمایی جدید «به رنگ آفتاب» به کارگردانی «کاران سینگ تیاگی»، جمعه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی آکشی کومار، رانگاناتان مدهوان، آنانیا پاندی، رجینا کاساندرا و وکی کوشل آمده است: در ۱۳ آوریل ۱۹۱۹، ژنرال بریتانیایی رجینالد دایر به سوی هزاران هندی بی‌دفاع که در باغ جلیان‌والا تجمع کرده‌اند آتش می‌گشاید و یکی از تلخ‌ترین قتل‌عام‌های دوران استعمار رقم می‌خورد. چتانکاران سانکاران نایر، وکیل سرشناس هندی که ابتدا به امپراتوری بریتانیا اعتماد داشت، با دیدن شواهد پنهان‌کاری و جنایت تصمیم می‌گیرد حقیقت را آشکار کند و با کمک وکیل جوانی به نام دیلریت گیل، ژنرال دایر را به دادگاه می‌کشاند. در جریان محاکمه، وکیل بریتانیایی نویل مک‌کینلی با طرح اتهامات مختلف و حتی شهادت دروغ علیه نایر، تلاش می‌کند اعتبار او را نابود کند؛ اما نایر با افشای دروغ‌ها و مدارک نظامی، مسئولیت دایر در قتل‌عام را ثابت می‌کند. با این حال، طرفداران حکومت بریتانیا با رشوه و تهدید اعضای هیئت منصفه، رأی دادگاه را به سود دایر تغییر می‌دهند و نایر نیز به دلیل استفاده غیرقانونی از اسناد محرمانه از ادامه وکالت محروم می‌شود. اما ...

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**** شبکه دو سیما

فیلم سینمایی جدید «روز‌های بهتر» به کارگردانی «اچوارتز آواز»، جمعه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی لارس بریگمن، کاسپار فیلیپسون و سباستین جسن؛ درباره سه برادر به نام‌های اسکار، کارل و لوکاس است که چند سال قبل مادرشان را در اثر سرطان از دست داده‌اند و همه پس از مرگ مادر شهر زادگاه و به دنبال آن پدر را ترک کرده و فقط دورا دور جویای احوال او هستند. لوکاس به علت افسردگی گوشه گیر شده و کار و تحصیلش را نیمه کاره رها کرده. کارل درگیر سرطان شده، اما حاضر نیست بپذیرد و دکتر برود و لوکاس نیز پرخاشگر و شکست خورده است؛ و همه از هم دور افتاده‌اند. تا این که کارل نامه‌ای از دادگاه دریافت می‌کند و متوجه می‌شود پدرش مقروض است؛ و به همین دلیل با هم بعد از مدت‌ها به شهر زادگاهشان می‌روند. پدر پسر‌ها نانوا است و ایده‌ای که برای حفظ نانوایی دارد پخت یک کیک بزرگ به شکل کنده درخت است. او به سرعت این ایده با کمک پسرهایش عملی می‌کند و پول زیادی هم کسب می‌کند، اما ...

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**** شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «خدانگهدار جون» به کارگردانی «کیت وینسلت»، پنج‌شنبه ۲۸ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی کیت وینسلت، تونی کولت، جانی فلین، آندره‌آ ریسبرو، تیموتی اسپال و هلن میرن خواهیم دید: چند هفته پیش از عید سال نو، جون چشایر در خانه از حال می‌رود و به بیمارستان منتقل می‌شود؛ جایی که درمی‌یابد سرطانش پیشرفت کرده است. پسرش، کانر، با خواهرانش جولیا و مالی تماس می‌گیرد و آنها کمی بعد می‌رسند. دختر بزرگ‌تر جون، هلن، که در آلمان زندگی می‌کند، برای همراهی با خانواده به انگلستان بازمی‌گردد. ‎در حالی که همه تلاش می‌کنند با این واقعیت کنار بیایند که زمان اندکی برای جون باقی مانده، آشکار می‌شود که خانواده چشایر تا حدی از هم گسسته است: کانر هنوز در خانه زندگی می‌کند و بدون هدف مشخصی در زندگی سرگردان است؛ هلن از نظر جسمی و عاطفی فاصله گرفته و زندگی خود را در خارج از کشور با انرژی درمانی ادامه می‌دهد؛ و جولیا و مالی سال‌هاست با یکدیگر صحبت نکرده‌اند و اختلاف دیرینه‌شان خانواده را به دو بخش تقسیم کرده است. در این میان، برنی، همسر بدخلق جون، بیشتر اوقات ساکت است و احساساتش را بروز نمی‌دهد. با گذشت روزها، وضعیت جون وخیم‌تر می‌شود، اما او از وقت‌گذرانی با اعضای خانواده، از جمله نوه‌های خردسالش، لذت می‌برد. هلن که نخستین فرزندش را انتظار می‌کشد، ناراحت است که کودک او هرگز مادربزرگش را نخواهد دید. جون ابراز می‌کند که چقدر آرزو دارد جولیا و مالی با یکدیگر آشتی کنند، زیرا می‌داند در اعماق وجودشان یکدیگر را دوست دارند. با کمک پرستار جون، آنجلـی، این دو خواهر سرانجام درباره اختلافاتشان گفت‌و‌گو می‌کنند و دوباره به هم نزدیک می‌شوند. در همین حال، کانر پدرش را به‌خاطر ابراز نکردن احساساتش نسبت به جون سرزنش می‌کند و باعث می‌شود برنی به اشتباهات خود پی ببرد و ...

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فیلم سینمایی «او را برایم بیاور» به کارگردانی «لوک اسپارک»، پنج‌شنبه ۲۸ آبان ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی بری پپر، جیمی کاستا و سم نیل؛ درباره راننده‌ای میانسال است که نه تنها در طول فیلم، بلکه در تیتراژ نیز اسم ندارد و او را با عنوان راننده می‌شناسیم. راننده یک تماس تلفنی از طرف صاحب کار خود که زنی خلافکار به نام ورونیکاست دریافت می‌کند. او باید شبانه جیک را نزد ورونیکا ببرد. به تازگی راننده در تیمی سه نفره به همراهی جیک جوان و تبهکاری به نام لئون، به بنگاه پرداخت وام شخصی به نام مک کارتی دستبرد زده‌اند. این دستبرد به سفارش ورونیکا انجام شده و البته با رفتار خشونت آمیز لئون و ضرب و شتم مک کارتی توسط او همراه بوده است. راننده که در ابتدا هیچ شناختی از جیک نداشته و اصلاً دلیل این مأموریت را نمی‌داند، رفته رفته و در طول سفر کوتاه چند ساعته اش با جیک آشنا می‌شود. او جیک را از مقابل منزل همسر جوانش و پیش روی دختر خردسالش سوار اتومبیل قدیمی کلاسیک خود کرده و در طول سفر با هم گپ می‌زنند؛ در پمپ بنزین با دو جوان بزه کار درگیر می‌شوند؛ با حسن خلق و درایت جیک از ایست بازرسی افسر پلیسی به نام مورالز عبور می‌کنند و نهایتاً تحت تعقیب دو موتورسوار قرار می‌گیرند که ...

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فیلم سینمایی جدید «سارقان اتومبیل سوار» به کارگردانی «کامل گومرا»، جمعه ـ ۲۹ آبان ماه ـ ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی بوش، فرانک گستامبید و زوئه مارشال خواهیم دید: نورا که دربان یک هتل معروف است و یک راننده ماهر با کمک دوستانش که کارمندان هتل هستند در وقت استراحت ناهار دست به سرقت مسلحانه از مسافران ثروتمند می‌زنند. در آخرین سرقتشان که مجبور به تیراندازی می‌شوند، یک زن مجروح می‌شود. مدیر هتل از یک نفر به نام الیاس می‌خواهد تا عامل سرقت‌هایی که از هتلش می‌شود را پیدا کند. الیاس در هتل از همه کارکنان بازجویی می‌کند. او می‌داند که سارق باید راننده ماهری باشد. تا این که نورا تصمیم می‌گیرد از یک مسافر پولدار انگلیسی که باعث آزار و اذیت کارکنان هتل شده است دزدی کند. در زمان دزدی گرفتار الیاس و افرادش می‌شوند. ولی به هر سختی شده فرار می‌کنند. مسافر انگلیسی در کیف پولش یک ردیاب گذاشته است. او به الیاس می‌گوید می‌داند سارقان کجا هستند به شرطی که همه آنها را بیابد و بکشد، در عوضش پول خوبی به او می‌دهد. الیاس قبول می‌کند و ...

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فیلم سینمایی «قله برودپیک» به کارگردانی «لژک داوید»، جمعه ۲۹ آبان ماه ساعت ۰۹:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در این فیلم با بازی ماجا اوستازوسکا، داوید اوگرودنیک و مارسین چارنیک خواهید دید: یک گروه کوهنورد لهستانی در تلاش برای صعود به قله برودپیک از قله‌های بالای ۸۰۰۰ متری رشته کوه هیمالیا ناکام می‌مانند. ماسیج یکی از اعضای گروه به اصرار خودش و به همراه یکی دیگر از اعضا، تصمیم می‌گیرد از مسیر دیگری به این صعود ادامه دهند. او بالاخره با دشواری تمام و به تنهایی موفق می‌شود قله را فتح کند، اما در مسیر بازگشت زمین گیر می‌شود و در شرایط دشواری گروه امداد او را پایین می‌آورد. از ماسیج تقدیر می‌شود و جوایز بسیاری دریافت کرده و خود و خانواده اش در این موفقیت غرق در خوشحالی هستند که سه ماه بعد همراه ماسیج در مقاله‌ای اعلام می‌کند که در اصل ماسیج قله را فتح نکرده بلکه به پیش قله‌ای رسیده که تنها هفده متر با قله اصلی فاصله داشته. وقتی ماسیج پشت بی سیم اعلام می‌کند قله را فتح کرده، در ابتدا آنها هم شک نمی‌کنند، اما ...

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فیلم سینمایی جدید «یگان ویژه» به کارگردانی «لی یو چن»، جمعه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لینگسانگ ژائو، ژیوان ژنگ و ژنگ ژی یوآن خواهید دید: میائو جیانگ جوانی که پدر پلیسش در زمان نوجوانی توسط خلافکار‌ها کشته شده و برادر بزرگش لی که پلیس است از او می‌خواهد به یگان ویژه بپیوندد ولی او به علت از دست دادن پدرش به این کار علاقه‌ای ندارد. تا این که ناظر کشته شدن برادرش توسط باند خلافکار‌ها می‌شود. در نتیجه تصمیم می‌گیرد به یگان ویژه پلیس بپیوندد. پس از گذراندن تمرین‌های سخت به فرماندهی دوست برادرش کنگ، پلیس یگان ویژه می‌شود. زمانی که برای خوردن غذا به همراه همکلاسی خودش یو که خواهر کنگ است به رستوران می‌رود با باند خلافکار‌ها مواجه می‌شود. او با تعقیب جی برادر شیرن خلافکار‌هایی که برادرش را کشتند را پیدا می‌کند و مبارزه میائو با جی باعث کشته شدن جی می‌شود. افراد شیرن، یو را گروگان می‌گیرند. شیرن به میائو می‌گوید در سرقت از بانک باید با آنها همکاری کند تا یو زنده بماند. او مجبور به قبول می‌شود. پس از سرقت میائو موضوع را به فرمانده کنگ می‌گوید و ...

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**** شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی جدید «در محل کار» به کارگردانی «والری دونزلی»، پنج‌شنبه ۲۸ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

داستان این فیلم با بازی ویرژینی لدوین، آندره مارکون و باستین بویون درباره پل مارکه، مردی چهل ساله و پدر دو فرزند، عکاس موفق و شناخته شده است. او تصمیم می‌گیرد همه چیز را رها کند تا خودش را کاملا وقف نویسندگی کند. اما وقتی چهارمین کتابش را نزد ناشرش می‌برد، به او می‌گویند متن کتاب باید بازنویسی شود و به شکل فعلی قابل چاپ نیست. پل به جای بازنویسی به نوشتن خاطرات روزانه‌اش روی آورده و در یک اپلیکیشن کار‌های موقت به نام جوینده کار ثبت نام می‌کند و با دستمزد‌های ناچیز به باغبانی، اسباب کشی و تعمیرات می‌پردازد. پدر و خواهرش این انتخاب او را نمی‌فهمند و این را با او صریح در میان می‌گذارند. حتی فرزندانش هم از او ناراضی و با او ارتباط برقرار نمی‌کنند. در نهایت دفترچه‌ای که پل خاطرات و زندگی روزمره‌اش را در آن نوشته، به طور اتفاقی به دست ناشرش می‌رسد. صاحب انتشارات دست‌نویس‌ها را تایپ می‌کند و شیفته‌ی سبک نوشتاری پل می‌شود و ...

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فیلم سینمایی «مهمان مامان» به کارگردانی «داریوش مهرجویی»، جمعه ۲۹ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: مادر باخبر می‌شود که خواهرزاده‌اش به همراه نوعروس خود قرار است به مهمانی نزد او بیایند، مادر برای این که حفظ آبرو کند، دستپاچه و نگران است، اما هنوز پدر، یدالله نیامده و هر لحظه ممکن است مهمانان از راه برسند. در خانه هیچ وسیله پذیرایی وجود ندارد، مادر دست به دامان همسایه‌ها و آشنایانش می‌شود. همسایه‌های دیگر، بقیه مواد مورد نیاز شام ایده ال مادر را تهیه می‌کنند، عاقبت شام حاضر است، مهمانان و همه ساکنان خانه بر سر سفره می‌نشینند، مادر خوشحال از آبروداری و مهمانان آماده رفتن هستند، که با اصرار بی‌دلیل یدالله، مهمانان برای ماندن آن شب در خانه مادر رضایت می‌دهند مادر که طاقتش به پایان رسیده، در اوج ناراحتی، بیهوش می‌شود و ...

گلاب آدینه، حسن پورشیرازی، پارسا پیروزفر، امین حیایی، فریده سپاه منصور و نسرین مقانلو در فیلم سینمایی «مهمان مامان» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

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**** شبکه تهران سیما

فیلم سینمایی «آخرین نمایش فیلم» به کارگردانی «پان نالین»، پنجشنبه ۲۸ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی بهاوش شرمالی، ریچا مینا و باوین راباری آمده است: سامای عاشق سینماست. او قصد دارد در آینده کارگردان شود. چون عاشق تماشای فیلم است و پولی ندارد با آپاراتچی سینما به نام فضل قرار می‌گذارد در ازای بردن ناهار برای او، فیلم ببیند. با گذشت زمان و روی کار آمدن دستگاه‌های دیجیتال نمایش فیلم، فضل شغل خود را از دست می‌دهد و کارمند ایستگاه قطار می‌شود. سامای با نگاتیو فیلم‌ها دستبند و عینک درست می‌کند تا این که ...

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فیلم سینمایی «والدی قهرمان» به کارگردانی «کریستوفر روس»، جمعه ۲۹ آبان ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم با بازی ماسیج کاراس، آملیا فیالکووسکا و پاتریک سیمک؛ داستان یک نوجوان به نام والدوک (والدی) است که با مادرش زندگی می‌کند و زندگی او شده بازی کردن با رایانه و مادرش هم او را بسیار لوس بار آورده است. به ناگهان یک زلزله در زندگی او رخ می‌دهد و او متوجه می‌شود خاله مادرش می‌آید که از او مراقبت کند تا مادرش برای شیمی درمانی راهی بیمارستان شود. خاله مادرش زنی بسیار دنیا دیده است که با روش‌های خود از والدوک کار می‌کشد و او را به سمت مسئولیت پذیر شدن و داشتن یک رفتار مسئولانه سوق می‌دهد. این خاله که خود را در مرگ خواهرش مقصر می‌داند سعی می‌کند این مسئله را در مورد دختر و نوه او جبران کند که ...

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فیلم سینمایی جدید «سامورایی در زمان» به کارگردانی «جون ایچی یاسودا»، جمعه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی مکیا یاماگوچی، نوریماسا فوکه، یونو ساکورا و رانتارو مینه خواهیم دید: کوزاکو سامورایی از قبیله آیزو است که قبیله اش با قبایل دیگر از جمله قبیله چوشو در مبارزه هستند. در این مبارزه کوزاکو با یاماماتا حمله می‌کند ولی رعد و برق به آنها می‌خورد و بعد کوزاکو زمین می‌خورد و در سر لوکیشن فیلم‌های تاریخی و سامورایی چشم باز می‌کند. او ابتدا متوجه نمی‌شود که چه اتفاقی افتاده و فقط از ظاهر شهر و مردم تعجب می‌کند ولی بعد متوجه می‌شود که او از زمان گذشته آمده و از دوره سامورایی‌ها ۱۴۰ سال گذشته است. کوزاکو در لوکیشن فیلم زخمی می‌شود و او را به بیمارستان می‌رسانند ولی او از بیمارستان فرار می‌کند. دستیار کارگردان زنی به نام یاماموتو او را به خانه والدینش می‌برد تا از او پرستاری نمایند و کوزاکو کم کم وارد بازیگری ژانر‌های سامورایی می‌شود و ...

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**** شبکه نمایش

فیلم تلویزیونی «آلتینای» به کارگردانی «شاهین باباپور»، پنج شنبه ۲۸ آبان ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: ایل ترکمن به اسبی علاقه خاصی دارند که جزء اسب‌های اصیل ترکمن است، شخصی به دزدی اسب روی می‌آورد و توسط یکی از افراد ایل کشته می‌شود. همزمان برای دیه مقتول باید قالی دورو محصول ایل بافته شود که توسط افرادی خراب می‌شود تا ایل فرد قاتل مجبور به فروش اسب اصیل و ناب ترکمن شوند تا دیه پرداخت شود، یک فرد خارجی هم برای خرید اسب پیشنهاد پول زیادی داده، اما دختر صاحب اسب راضی به فروش نمی‌شود، و در یک شب که رئیس ایل فریب خارجی‌ها را می‌خورد، آنها اسب را می‌دزدند و می‌برند و ایل برای پیدا کردن اسب آنها را تعقیب می‌کند و ...

کاظم هژیرآزاد، مهدی صباغی و محسن آفتاب سوار در فیلم تلویزیونی «آلتینای» هنرنمایی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «بکت» به کارگردانی «فردیناندو سیتو فیلومارینو»، پنجشنبه ۲۸ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی آلیسیا آماندا ویکاندر و بوید هالبروک؛ درباره کارمندان سفارت آمریکا در یونان است که با مجرمان و گروگانگیران هم دست هستند و بکت را فریب می‌دهند و به بهانه ملاقات با یک پلیس درستکار او را به بیرون از سفارت که او به آنجا پناه برده بود می‌برند و سعی می‌کنند بکت را از بین ببرند، اما ...

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فیلم سینمایی «عملیات بی نقص» به کارگردانی «لی بیونگ هیون»، پنجشنبه ۲۸ آبان ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی لی هانوی و ریو سونگ رایونگ؛ داستان گروهی از کارآگاهان باتجربه است که برای سرنگون کردن باندی خلافکار تصمیم می‎گیرند عملیات مخفی خود را از طریق تاسیس یک رستوران پیش ببرند، اما هنگامی که رستوران آنها معروف می‎شود، شرایط تغییر می‌کند و ...

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فیلم سینمایی «سلطان» به کارگردانی «مسعود کیمیایی»، پنج شنبه ۲۸ آبان ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: کیف مریم را که حاوی اسناد و مدارک مربوط به ۵۰۰ متر از یک باغ که به مریم تعلق دارد، جیب بری به نام سلطان در فرودگاه از او می‌دزدد. مریم سلطان را پیدا می‌کند و عشقی بین آن‌ها به وجود می‌آید، اما ...

فریبرز عرب‌نیا، هدیه تهرانی، حسن جوهرچی، مهدی خیامی، ژاله علو، پروین سلیمانی، کیانوش گرامی، احمد ابراهیمی، رضا کیانیان، پولاد کیمیایی و مهدی صبایی در فیلم سینمایی «سلطان» هنرنمایی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی جدید «فراموشی» به کارگردانی «شین یون شیک»، پنج شنبه ۲۸ آبان ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آن سونگ کی، سو هیون جین و جو یه ریم خواهیم دید: سو جین سعی می‌کند پس از طلاق، زندگی کاملی به عنوان وکیل و مادر داشته باشد. سو جین می‌شنود که آلزایمر دارد. پدرش، شروع به همراهی سوو جین و دخترش می‌کند تا آن‌ها حتی اگر او خاطرات خود را فراموش کند، زندگی کنند، اما ...

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فیلم سینمایی «در بروژ» به کارگردانی «مارتین مک‌دونا»، جمعه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کالین فارل، برندان گلیسون و رالف فاینس خواهیم دید: آخرین کار دو آدم کش ایرلندی، کن و ری در کلیسایی در لندن، به مشکل بر می‌خورد و رئیس آن دو دستور می‌دهد که به بروژ در بلژیک بروند و منتظر تماس او باشند. در بروژ کن آرام آرام به این شهر تاریخی علاقه پیدا می‌کند، در حالی که ری هم چنان در عذاب وجدان به سر می‌برد که ...

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فیلم سینمایی «تیل» به کارگردانی «چینونیه چوکو»، جمعه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جیمی رنل، جالین هال و دانیل ددوایلر آمده است: مامی تیل، مادرسیاه پوستی است که با پسر چهارده ساله خود امت تیل، زندگی گرم و شیرینی دارد. امت برای دیدار با اقوام خود قرار است به می‌سی‌سی‌پی برود. مکانی که هم‌چنان نژادپرستی بر علیه سیاه‌پوستان در جریان است. امت که روحیات شوخ‌طبعانه‌ای دارد در می‌سی‌سی‌پی با یک زن سفیدپوست شوخی می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود تا گروهی از سفیدپوستان نژادپرست او را از خانه اقوامش خارج کنند و تا سر حد مرگ کتک بزنند و پس از شلیک یک گلوله به سرش جسد او را در رودخانه بیندازند. پس از این اتفاق، مادر امت، کشته‌شدن پسرش و تشییع پیکر او را به حرکتی برای احقاق حق سیاه‌پوستان، برقراری عدالت برای پسرش و حرکتی ضد نژادپرستی بدل ساخت. او اجازه داد تا از صورت له‌شده فرزندش عکس گرفته شود و در تمام روزنامه‌ها چاپ شود. هم‌چنین در مراسم یادبود پسرش تابوت او را باز گذاشت تا همه متوجه عمق جنایتی که علیه سیاه‌پوستان برقرار است، شوند. مامی تیل سپس شجاعانه به می‌سی‌سی‌پی سفر کرد و در دادگاه رسیدگی به پرونده قتل پسر خود که تحت نظر یک قاضی و هیئت منصفه کاملاً سفیدپوست و نژادپرست برگزار می‌شد، شرکت کرد، اما ...

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فیلم سینمایی «حماسه قهرمانان» به کارگردانی «جمشید حیدری»، جمعه ۲۹ آبان ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم از این قرار است که: جمعه جمال زهی، با پایان یافتن تحصیلاتش در زمینه علوم ارتباطات و ماهواره‌های مخابراتی، با مدرک دکترا به ایران می‌آید تا در یک عملیات نفوذی در خاک عراق شرکت کند که ...

ابوالفضل پورعرب، حسن جوهرچی، لیلا بوشهری، مهدی فقیه، حبیب دهقان نسب و زهره شفیعی در فیلم سینمایی «حماسه قهرمانان» هنرنمایی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «تکه‌های گمشده» به کارگردانی «کریستفر کانتول»، جمعه ۲۹ آبان ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی آرون پل، دنی مورفی، مری الیزابت وینستد و اسکوت مک نیری؛ درباره پسربچه‌ای ده ساله و ناشنواست که در پی مواجه شدن با مردی زخمی، تصمیم می‌گیرد به او کمک کند، اما دوستی عمیقی که بین این دو نفر شکل می‌گیرد ماجرا‌هایی را به دنبال دارد ...

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**** شبکه افق

فیلم سینمایی «حکومت نظامی» به کارگردانی «کوستا گاوراس»، جمعه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی ژاک وبر، ایو مونتان، رناتو سالواتوری و او. ئی. هاسه خواهید دید: چریک‌های چپ گرای توپامارو کنسول کشور برزیل و یک آمریکایی را گروگان می‌گیرند و مورد بازجویی قرار می‌دهند. آنها معتقدند که این آمریکایی در پوشش کارشناس سازمان همکاری‌های عمرانی، پلیس سیاسی اروگوئه را برای سرکوب جنبش‌های دانشجویی و مردمی تعلیم می‌دهد و کنسول برزیل نیز عامل دیکتاتور وقت این کشور در اروگوئه است. توپامارو‌ها با ارائه اسنادی اثبات می‌کنند که دولت اروگوئه از شکنجه و ترور شخصیت‌های آزادی خواه این کشور توسط نیرو‌های تحت تعلیم مایکل سانتوره مطلع است و ...

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فیلم سینمایی «به وقت شام» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، جمعه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: یونس و علی، پدر و پسر خلبانی هستند که مأموریت ویژه آنها به پرواز درآوردن یک هواپیمای ایلوشین در تَدمُر به سمت دمشق است. آنها باید مردم تحت ظلم داعش را به وسیله این پرواز نجات دهند، اما در این راه مشکلات زیادی در انتظار آنها است.

بابک حمیدیان، هادی حجازی‌فر، پیر داغر، خالد السید، رامی عطاالله، الیث المفتی و ژاله کاظمی در فیلم سینمایی «به وقت شام» هنرنمایی کرده‌اند.

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**** شبکه کودک

انیمیشن سینمایی جدید «وروجک‌های بامزه: ماجراجویی در شهر» به کارگردانی «گیل هون جئونگ»، پنج‌شنبه ۲۸ آبان ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: کاتوری مادر قرقاولی است که با چهار جوجه کوچک و بازیگوش خود در جنگل زندگی می‌کنند. اما یک روز متوجه می‌شوند که انسان‌ها شروع به تخریب جنگل نموده‌اند و حیوانات جنگل هر کدام به گوشه‌ای می‌گریزند. کاتوری به ناچار بچه‌های خود را جمع کرده و به شهری که در نزدیکی آنهاست می‌رود. خطرات زیادی در شهر کمین کرده از جمله عابرین، اتومبیل‌ها و گربه‌های شهری که دائم در کمین آنها هستند. کاتوری، بچه‌ها را نزدیک ایستگاه قطار می‌برد و در آنجا با یک موش شهری و پسرش آشنا می‌شوند. پدر موشه برای آنها با کارتن یک خانه می‌سازد و شب پسر کوچکش به همراه آنان در کارتن می‌خوابند. نیمه شب گربه‌ها که به دنبال فرصتی هستند به سراغشان می‌آیند و کاتوری که دفاع شخصی بلد است، آنها را فراری می‌دهد، اما وقتی می‌خواهد به لانه برگردد، می‌بیند که ...

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انیمیشن سینمایی جدید «چارلی قهرمان» به کارگردانی «جان هامبرگ»، جمعه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

داستان این انیمیشن درباره پسری ۱۰ ساله به اسم ویلی است که همیشه دلش می‌خواست یک ابرقهرمان باشد. اما وقتی برادر کوچکش چارلی با قدرت‌های یک ابرقهرمان واقعی به دنیا می‌آیند، تمام نقشه‌هایش، نقش بر آب می‌شود. ویل، آرزو داشت مثل پدرش که یک پلیس است، یک ابرقهرمان باشد و به مردم کمک کند. اما وقتی چارلی، برادر کوچکش با قدرت ذاتی ابرقهرمانی به دنیا می‌آید، احساس می‌کند مادر و پدرش مثل قبل به او توجهی ندارند. این موضوع برای ویل بسیار ناراحت‌کننده است و باعث می‌شود کمی به چارلی حسادت کند. در همین گیرودار، یک دانشمند شرور، تهدیدی برای شهر ایجاد می‌کند که گرۀ آن به دست ویل و چارلی باز می‌شود. اما مهم‌ترین چیز آن است که آیا این دو برادر راضی می‌شوند برای نجات شهر، اختلاف‌ها را کنار بگذارند و باهم متحد شوند و ...

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**** شبکه امید

فیلم سینمایی «نماینده کلاس» به کارگردانی «سانجی شریدار و کمبل»، پنج‌شنبه ۲۸ آبان ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی روکمینی سوتار، آکشایا دئودهار و اویناش نارکار؛ داستان سه دانش‌آموز کلاس هفتمی به نام‌های یاش، پراوین و ساوی را دنبال می‌کند که برای کسب عنوان مسئول کلاس با هم رقابت می‌کنند. این نمایش فرآیند انتخابات را در یک محیط مدرسه به تصویر می‌کشد و مراحل مختلف یک کارزار انتخاباتی را نشان می‌دهد و ...

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فیلم سینمایی «حمله به اچ ۳» به کارگردانی «شهریار بحرانی»، جمعه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: ستاد نیرو‌های هوایی عراق که از ابتدای جنگ با برتری هوایی ایران رو‌به‌رو شده و قریب الوقوع بودن شکستن حصار آبادان را پیش بینی می‌کند، جهت حفاظت از هواپیمای استراتژیک، میگ میراژ و توپولوف عراقی از گزند بمباران‌های هوایی و مصون ماندن آن‌ها تا موقع شروع حمله ایران، تصمیم می‌گیرد آن‌ها را به سه پایگاه بسیار دور افتاده در نزدیکی مرز اردن منتقل کند. در مقابل ستاد نیرو‌های هوایی ایران نیز طرح بمباران این سه پایگاه را که به نام پایگاه‌های اچ ۳ موسومند مطرح می‌نماید. در پی آن در سحرگاه ۱۵ فروردین ۱۳۶۰ هشت فروند جنگنده بمب افکن فانتوم ...

جعفر دهقان، زنده یاد محمد کاسبی و حسین یاری در فیلم سینمایی «حمله به اچ ۳» هنرنمایی کرده‌اند.

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**** شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم سینمایی «سه ماهی» به کارگردانی «حمیدرضا قربانی»، جمعه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

این فیلم داستان زنی به نام الهام است که مبتلا به عارضه مغزی است و او در پذیرش یا عدم پذیرش عمل جراحی مردد است تا این که.

هانیه توسلی، علیرضا کمالی، بابک کریمی، بهرام شاه محمدلو، امید روحانی و رویا افشار در فیلم سینمایی «سه ماهی» هنرنمایی کرده‌اند.

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**** شبکه فراتر (۴ k)

فیلم سینمایی «عصر یخبندان: دوره برخورد» به کارگردانی «مایک تارمیر»، پنجشنبه، ۲۸ آبان ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

داستان انیمیشن در رابطه با سید، مندی، دیگو و دیگر افراد با همکاری هم، مشکلات را پشت سر هم می‌گذارند تا در طبیعت وحشی قطب زنده بمانند. اسکرات، سنجاب بازیگوش که در نسخه قبل به عنوان خالق قاره‌ها معرفی شد، این بار طی حماسه سازی هایش منظومه شمسی را به وجود می‌آورد و هر از گاهی نیز در میان داستان اصلی، سر و کله اش پیدا می‌شود و به دنبال بلوطش می‌رود...

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فیلم سینمایی «اورست» به کارگردانی «بالتازار کرماکور»، جمعه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی جیسون کلارک، انگ فولا شرپا و توماس‌ام. رایت مربوط به صعود گروهی هشت نفره است. در صبح روز ۱۰ می، کوهنوردان از دو هیات اعزامی، حرکت نهایی خود را برای صعود آغاز می‌کنند. با یک اتفاق کوچک، کولاک شدیدی آغاز می‌شود. تاکنون انسان با چنین کولاک شدیدی مواجه نشده بود. وقوع برف شدید و کولاک، باعث اتفاقات وحشتناکی می‌شود. در راه صعود به بلندترین قله جهان، خطرات زیادی جان آنها را تهدید می‌کند که ...