وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سازوکار نظارت بر مصرف سوخت در معادن اعلام کرد: میزان سوخت مورد نیاز هر معدن بر اساس میزان تولید و سوابق مصرف آن در سامانه صدف بررسی می‌شود و معادن اجازه ندارند سوختی را که برای محل مشخصی دریافت کرده‌اند، به معدن دیگری منتقل کنند.

جوان آنلاین: سید محمد اتابک در حاشیه نمایشگاه متافو درباره نحوه تأمین سوخت معادن اظهار کرد: اگر میزان سوخت درخواستی یک معدن متناسب با میزان تولید آن باشد، اداره کل صمت استان تأییدیه لازم را برای تهیه سوخت صادر می‌کند. سوخت مورد نیاز معادن از مبادی رسمی تأمین می‌شود، اما قیمت‌های آن متفاوت است.

وی با اشاره به عملکرد سامانه صدف در ساماندهی مصرف سوخت معادن گفت: این سامانه میزان سوخت مصرفی معادن را ثبت می‌کند و با سوابق مصرف آنها در گذشته و همچنین میزان تولیدشان مقایسه می‌کند. اطلاعات مربوط به میزان تولید نیز از سوی اداره کل استان به سامانه اعلام می‌شود.

اتابک با ارزیابی مثبت از عملکرد این سامانه تأکید کرد: جابه‌جایی سوخت میان معادن مورد تأیید وزارت صمت نیست. اگر معدنی برای دریافت سوخت در سامانه ثبت‌نام کرده و سهمیه‌ای به آن اختصاص یافته، باید همان سوخت را در محل ثبت‌شده مصرف کند و نمی‌تواند آن را برای استفاده در معدن دیگری جابه‌جا کند.