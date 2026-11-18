جوان آنلاین: پکن با ارسال تجهیزات و ملزومات فنی، فرآیند احداث و راه‌اندازی کتابخانه دانشگاه علامه طباطبایی تهران را کلید زد؛ پروژه‌ای که دولت با اعطای معافیت‌های کامل گمرکی و مالیاتی، مسیر ورود اقلام اهدایی چین را به پایتخت هموار کرد.

به گزارش فارس، بر اساس ابلاغیه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به گمرک جمهوری اسلامی ایران، پیرو مصوبه هفدهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران، تجهیزات اهدایی دولت چین برای ساخت و تجهیز این کتابخانه بزرگ دانشگاهی، بدون نیاز به طی تشریفات ثبت‌سفارش ترخیص خواهند شد.

این محموله همچنین مشمول معافیت کامل از حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و کلیه عوارض و هزینه‌های متعلقه شده است تا روند انتقال تجهیزات بدون موانع اداری و مالیاتی سرعت بگیرد.

این تصمیم با هدف تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی دانشگاهی و تسهیل در دریافت کمک‌ها و تجهیزات خارجی اتخاذ شده است تا روند ساخت، تکمیل و تجهیز این مرکز علمی در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های کشور بدون وقفه به سرانجام برسد.