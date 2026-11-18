\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0646\u062e\u0633\u062a \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0631\u0645\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0634\u0627\u06cc\u0639\u0627\u062a \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0634 \u0628\u0647 \u0646\u0627\u062a\u0648 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0633\u0646\u06cc\u0645\u060c \u0646\u06cc\u06a9\u0648\u0644 \u067e\u0627\u0634\u06cc\u0646\u06cc\u0627\u0646\u060c \u0646\u062e\u0633\u062a\u200c\u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0631\u0645\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0634 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0639\u0636\u0648\u06cc\u062a \u062f\u0631 \u0646\u0627\u062a\u0648 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f.