رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از دستگیری مردی خبر داد که پس از مجروح کردن یک زن میانسال و رها کردن او در حاشیه جاده، متواری شده بود.

جوان آنلاین: سرهنگ شکرالله کدیور رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه اظهار کرد: مأموران کلانتری ۲۳ تعاون شامگاه یکشنبه ۲۴ آبان، هنگام گشت‌زنی در محدوده میدان آناهیتا به یک خودروی پارک‌شده در حاشیه جاده مشکوک شدند که صدای فریاد یک زن از داخل آن به گوش می‌رسید.

وی افزود: مأموران برای بررسی وضعیت به خودرو نزدیک شدند، اما راننده که مردی جوان بود، به محض مشاهده نیرو‌های پلیس، زن میانسال را از خودرو به بیرون انداخت و با سرعت از محل گریخت.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه ادامه داد: مأموران بلافاصله با اورژانس تماس گرفتند تا زن مجروح که به‌شدت دچار جراحت و خونریزی شده بود، به مرکز درمانی منتقل شود. همزمان موضوع برای شناسایی و دستگیری راننده فراری به سایر واحد‌های گشتی پلیس اطلاع داده شد.

کدیور خاطرنشان کرد: پس از مدتی تعقیب و گریز و بی‌توجهی راننده به دستور ایست مأموران، نیرو‌های پلیس با شلیک به لاستیک خودرو موفق شدند آن را متوقف و راننده را دستگیر کنند.

وی با اشاره به وضعیت مصدوم پس از انتقال به بیمارستان گفت: بر اساس گزارش‌های تکمیلی، زن میانسال به دلیل شدت جراحات و خونریزی جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه در پایان افزود: با فوت این زن، روند رسیدگی به پرونده با عنوان قتل ادامه یافته و تحقیقات تخصصی از متهم دستگیرشده برای روشن شدن ابعاد و جزئیات این حادثه در جریان است.