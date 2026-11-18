معاون میراث فرهنگی کشور با تأکید بر ضرورت تحول در عملکرد شورا‌های فرهنگ عمومی گفت: این شورا‌ها باید با شناسایی مسائل فرهنگی، تصمیمات خود را به اقدامات عملی و مؤثر تبدیل کنند.

جوان آنلاین: علی دارابی عصر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان گلستان اظهار کرد: وظیفه اصلی این شورا‌ها شناسایی مسائل فرهنگی جامعه، اتخاذ تصمیم‌های مؤثر و فراهم کردن زمینه تحقق آنها در زندگی روزمره مردم است.

به گزارش مهر، وی با تأکید بر ضرورت تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی افزود: فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی از سرمایه‌های ارزشمند کشور است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، زمینه انتقال مؤلفه‌های این هویت به نسل جوان فراهم شود.

معاون میراث فرهنگی کشور، تقویت فضایل اخلاقی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی را از دیگر شاخص‌های ارزیابی شورا‌ها برشمرد و گفت: ترویج خداباوری، تلاش، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی در کنار مقابله با اسراف، کم‌کاری، بی‌نظمی و قانون‌گریزی باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی قرار گیرد.

دارابی همچنین وضعیت دینداری نوجوانان، به‌ویژه گروه سنی ۱۱ تا ۱۵ سال را از موضوعات مهم فرهنگی دانست و بر ضرورت شناخت تحولات فکری و اعتقادی این نسل تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت امامان جمعه، علما و شخصیت‌های فرهنگی، بهره‌گیری از این سرمایه اجتماعی را ضروری دانست و تنوع قومی و فرهنگی گلستان را فرصتی برای تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی عنوان کرد.

رئیس کمیته تخصصی اقتصاد فرهنگ شورای فرهنگ عمومی کشور خاطرنشان کرد: شورا‌های فرهنگ عمومی باید فراتر از برگزاری جلسات و تصویب مصوبات عمل کنند و با شناسایی آسیب‌ها و ارائه راهکار‌های عملی، زمینه ایجاد تغییرات ملموس در فرهنگ و رفتار اجتماعی را فراهم آورند.