جوان آنلاین: به نقل از شبکه المملکه، فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن اعلام کرد که پنج نفر از اعضای نیروهای مسلح این کشور بر اثر سقوط یک بالگرد بلک هاوک در جریان یک رزمایش نظامی زخمی شدند.
فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن افزود که مجروحان این حادثه برای انجام درمان به بیمارستان نظامی «ملکه علیا» منتقل شدند.
در این بیانیه آمده است که جراحات یک نفر از مجروحان شدید است و چهار نفر دیگر دچار جراحات جزئی شدهاند.
فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن از شهروندان این کشور خواست که در این باره از پخش شایعات خودداری و اطلاعات را فقط از منابع رسمی دریافت کنند.