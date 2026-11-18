انهدام یک فروند پهپاد آمریکایی MQ-۹ در شرق تنگه هرمز در ساعات اخیر، بار دیگر اهمیت سامانه‌های بومی و شبکه یکپارچه پدافند هوایی ایران را در مقابله با تهدیدات هوایی و حفاظت از مناطق راهبردی کشور برجسته کرد.

جوان آنلاین: امروز روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد یک فروند پهپاد آمریکایی MQ-۹ در آسمان شرق تنگه هرمز، با آتش سامانه‌های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش مستقر در جنوب شرق کشور و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی شناسایی و منهدم شده است.

به گزارش فارس، این رویداد از منظر نظامی و راهبردی حائز اهمیت است؛ چراکه پهپاد‌های خانواده MQ-۹ از تجهیزات فوق پیشرفته شناسایی و مراقبت برخوردارند و برای مأموریت‌های اطلاعاتی و پایش مناطق حساس مورد استفاده قرار می‌گیرند.

یکی از نکات قابل توجه در اطلاعیه ارتش، تأکید بر نقش شبکه یکپارچه پدافند هوایی است؛ موضوعی که اهمیت هماهنگی میان سامانه‌های کشف، رهگیری و انهدام اهداف هوایی را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، تصاویر منتسب به لحظه اصابت، گمانه‌زنی‌هایی درباره استفاده از موشک‌های پدافندی مجهز به جستجوگر تصویری و احتمالاً خانواده قائم-۱۱۸ ایجاد کرده است؛ هرچند نوع موشک به‌کاررفته هنوز به‌صورت رسمی تأیید نشده است.

اهمیت این عملیات زمانی بیشتر نمایان می‌شود که موقعیت راهبردی تنگه هرمز در معادلات امنیتی منطقه مورد توجه قرار گیرد. این آبراه یکی از مهم‌ترین مسیر‌های انتقال انرژی جهان است و تحولات نظامی در محدوده آن می‌تواند بازتاب گسترده‌ای داشته باشد.

در مجموع، انهدام اعلام‌شده این پهپاد با ابزار نوین، می‌تواند نشان‌دهنده ظرفیت سامانه‌های بومی ایران در مقابله با تهدیدات هوایی پیشرفته باشد؛ ظرفیتی که در حفاظت از حریم هوایی کشور و تأمین امنیت مناطق حساس جنوب ایران اهمیت دارد.