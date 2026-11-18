جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، پس از مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، مارکوین مالین، وزیر امنیت داخلی آمریکا امروز چهارشنبه اعلام کرد: ایران تهدیدی قریب الوقوع برای انجام حمله با استفاده از «بمب کثیف» محسوب نمی‌شود.

به گزارش مهر، این در حالیست که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز پیشتر در سخنان خود با اشاره به انتشار گزارشاتی درباره احتمال برنامه ریزی ایران برای حمله به واشنگتن با استفاده از بمب کثیف یا سلاح شیمیایی! اعتراف کرد که هیچ نشانه‌ای از تهدید قریب الوقوع علیه پایتخت آمریکا وجود ندارد.

پیش از این محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به دروغ‌های اخیر رسانه‌های آمریکایی علیه ایران با محوریت شبکه سی‌ان‌ان و روزنامه نیویورک تایمز با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: همان عملیات‌های فریب (پرچم دروغین) و همان جنگ‌طلبی‌های همیشگی، فقط با لوگو‌های جدید!

گفتنی است لری الیسون بزرگ‌ترین حامی مالی خصوصی ارتش جنایتکار اسرائیل و شاخص‌ترین چهره خانواده الیسون به عنوان مالکان جدید شبکه سی‌ان‌ان است.