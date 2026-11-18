جوان آنلاین: شورای اجرایی جنبش مقاومت اسلامی نجباء عراق طی بیانیه‌ای درباره افزایش فعالیت‌های مشکوک در برخی اماکن فرهنگی بغداد به‌ویژه خیابان «المتنبی» و برخی ابنیه منتسب به یهودیان که با پوشش احیای میراث تاریخی جریان دارد، هشدار داد.

به گزارش تسنیم، در بیانیه مزبور خاطرنشان شده است: همزمانی اینگونه فعالیت‌ها با برگزاری کنفرانس‌هایی در رژیم صهیونیستی تحت‌عنوان «احیای میراث یهودیان عراق»، این ضرورت را دوچندان می‌کند که اغراض واقعی و نهاد‌های پشت‌پرده ماجرا افشا شوند.

نجباء با طرح این پرسش که: «چه‌کسانی با چه انگیزه‌ای پشت این اقدامات قرار دارند و تأمین مالی می‌کنند؟» افزود: اطلاعاتی در اختیار داریم که حاکی از تبانی دولت‌های اروپایی برای اعطای گذرنامه به صهیونیست‌ها و تسهیل ورود آنان به خاک عراق است؛ به‌گونه‌ای که وابستگی‌شان به رژیم اشغالگر مخفی نگه داشته شود.

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شورای اجرایی جنبش نجباء خواستار مقابله با این تهدید شده و به مقامات دولتی، امنیتی و فرهنگی گوشزد کرد: ضمن تعهد به مسئولیت ملی خود، از مجاری نظارتی و قانونی حقیقت را کشف کنید و اجازه ندهید تا از نهاد‌های فرهنگی ما برای پیشبرد پروژه عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی سوءاستفاده شود.

در پایان این بیانیه تصریح شده است: میراث تاریخی عراق نباید دستمایه سازشکاری با اسرائیل شود. حاکمیت ملی ایجاب می‌کند که عراقی‌ها دقیقاً بدانند چه توطئه‌ای توسط چه کسانی و با چه اهدافی در سرزمین‌شان در حال وقوع است.