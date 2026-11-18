نایب‌رئیس مجلس گفت: در صورت توقف صادرات نفت ایران، هیچ کشور دیگری نباید قادر به صادرات نفت باشد.

جوان آنلاین: حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری، با اشاره به شرایط جنگی و محاصره ایران از سوی دشمن آمریکایی، بر ضرورت اقدام متقابل در برابر تهدیدات تأکید کرد و گفت: ما به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که در برابر محاصره ایران، باید اقدام به محاصره متقابل کنیم.

به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه برادران یمنی نیز در این زمینه کمک می‌کنند، اظهار داشت: هر اقدامی که موجب تضعیف تنگه هرمز شود، در حکم اقدام علیه ایران است و باید با آن مقابله کنیم.

نایب‌رئیس مجلس با اشاره به خطوط لوله انتقال نفت و تردد کشتی‌ها در خارج از خلیج فارس تصریح کرد: اگر خط لوله‌ای برای انتقال نفت به خارج از خلیج فارس وجود دارد یا کشتی‌ها به‌صورت کشتی‌به‌کشتی نفت منتقل می‌کنند، همه این موارد باید مورد اصابت و هدف قرار بگیرند. اگر قرار باشد ایران نفت صادر نکند، هیچ‌کس نباید نفت صادر کند.

حاجی‌بابایی تأکید کرد: "این موضع به معنای جنگ‌طلبی نیست، بلکه عین مبارزه با جنگ است"؛ چراکه پایان جنگ جز از این طریق امکان‌پذیر نیست.

وی در ادامه با اشاره به نقش برخی کشور‌های منطقه در حملات آمریکا علیه ایران گفت: هر کشوری به هر شکلی به آمریکا کمک کند و هواپیما یا موشکی از خاک آن کشور به سمت منابع و زیرساخت‌های انرژی ما شلیک شود، باید بداند که تمام زیرساخت‌های انرژی منطقه را هدف قرار خواهیم داد.

نایب‌رئیس مجلس افزود: یا همه منطقه باید از انرژی برخوردار باشند یا هیچ‌کس نباید از آن برخوردار باشد؛ نمی‌توان پذیرفت که زیرساخت‌های انرژی ایران هدف قرار بگیرند، اما دیگر کشور‌های منطقه از انرژی برخوردار باشند.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه ایران طرفدار تاریکی در هیچ نقطه‌ای نیست، خاطرنشان کرد: ما هیچ‌جا را به اندازه مردم و ایران خودمان قبول نداریم و برای دفاع از مردم و کشورمان، هرگونه مبارزه‌ای را انجام خواهیم داد.