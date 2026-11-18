سفارت آمریکا در عربستان در پیامی جدید، به شهروندان مقیم این کشور هشدار داد و خواستار رعایت نهایت احتیاط هنگام حضور در عربستان و خاورمیانه شد.

جوان آنلاین: از تارنمای سفارت آمریکا در عربستان، در این بیانیه ادعا شده است: آمریکایی‌های حاضر در خاورمیانه باید به دلیل افزایش تهدید حملات مسلحانه از سوی حوثی‌ها (انصارالله) و همچنین تلاش‌های ایران برای هدف قرار دادن مقامات و تأسیسات دولت آمریکا در این منطقه، هوشیاری خود را به‌شدت افزایش دهند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: کارمندان دولت آمریکا که در عربستان سعودی مشغول به کار هستند، در پی حملات اخیر موشکی و پهپادی به فرودگاه‌های این کشور، برای استفاده از هرگونه فرودگاه در عربستان سعودی نیازمند کسب مجوز ویژه از «مقام ارشد سفارت» هستند.

سفارت آمریکا افزود: شهروندان آمریکا باید نسبت به احتمال وقوع حملات به فرودگاه‌ها، بسته شدن حریم هوایی، لغو پرواز‌ها و ایجاد اختلال در سفر‌ها آگاه باشند. آمریکایی‌ها باید در صورت تصمیم به استفاده از فرودگاه‌های عربستان سعودی، نهایت احتیاط را به عمل آورند. توصیه می‌شود وضعیت پرواز خود را مستقیماً از طریق شرکت هواپیمایی و فرودگاه مربوطه پیگیری کنند.