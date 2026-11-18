جوان آنلاین: پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا تازه‌ترین عضو کابینه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا است که به ونزوئلا سفر می‌کند. پیش از او، وزیران کشور و انرژی آمریکا نیز در سال جاری به این کشور سفر کرده بودند و تمرکز آنها بر تلاش‌ها برای تصاحب ذخایر نفتی و مواد معدنی حیاتی ونزوئلا بوده است.

تلویزیون دولتی ونزوئلا تصاویری از حضور هگست در کاخ ریاست‌جمهوری در کاراکاس، در کنار دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت این کشور پخش کرد.

سفر وزیر جنگ آمریکا که از سوی پنتاگون به‌طور علنی اعلام نشده بود، چند ماه پس از تجاوز شبانه نیرو‌های آمریکایی در پایتخت ونزوئلا انجام می‌شود؛ حمله‌ای که طی آن مادورو ربوده و به نیویورک منتقل شد.

رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا در اظهاراتی تلویزیونی در کنار هگست گفت توافق‌های همکاری میان دو کشور به آمریکا امکان می‌دهد آموزش نیرو‌های مسلح ونزوئلا را ارائه کند.

رودریگز ادامه داد: «امکان تقویت مجدد آموزش نیرو‌های مسلح ملی بولیواری، ارتقای تجهیزات عملیاتی آنها و تسهیل دسترسی به فناوری‌های جدید، برای مقام‌های نظامی ما بسیار سودمند است.»

رئیس‌جمهور موقت افزود این آموزش‌ها به دو کشور کمک خواهد کرد تا با «تهدیدات مشترک» مقابله کنند.