یک مقام روس اعلام کرد روسای جمهوری روسیه و چین درباره همه مسائل بسیار مهم و فوری بین‌المللی و منطقه‌ای گفت‌و‌گو کردند.

جوان آنلاین: از خبرگزاری تاس، یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌جمهور روسیه روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: دیدار میان ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ پشت در‌های بسته برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: این در واقع یک دیدار رسمی بود و در آن به همه مسائل بسیار مهم و فوری بین‌المللی و منطقه‌ای پرداخته شد.

پیش از این روسای جمهوری چین و روسیه در آستانه نشست سه‌جانبه با رئیس‌جمهوری آمریکا، بر تقویت روابط پکن و مسکو و پیشبرد روند شکل‌گیری جهان چندقطبی تاکید کردند.

نشست غیررسمی سران اَپک در شنجن در شرایطی برگزار می‌شود که رقابت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی میان آمریکا و چین، تشدید شده است.

همچنین، محدودیت‌های فناوری آمریکا علیه چین، تحریم‌های غرب علیه روسیه و تحولات جنگ اوکراین و تنش‌های منطقه‌ای از جمله موضوعاتی هستند که بر دستور کار دیپلماسی قدرت‌های بزرگ تاثیر گذاشته‌اند.

در همین حال، قرار است دونالد ترامپ، شی و پوتین فردا (پنجشنبه) در حاشیه این نشست دیدار سه‌جانبه‌ای داشته باشند؛ دیداری که می‌تواند بر معادلات روابط بین‌الملل و روند تحولات امنیتی و اقتصادی جهان تاثیرگذار باشد.