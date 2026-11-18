سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۷ حمله هوایی و موشکی به یمن انجام داد.

جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته با انجام ۸۷ حمله هوایی و موشکی، مناطق مختلف این کشور را هدف قرار داده است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن همچنین اعلام کرد در پی حملات عربستان به استان‌های صنعا، جوف، تعز، عمران، لحج، صعده، بیضاء، مأرب و اِب، شماری از غیرنظامیان شهید و زخمی شده‌اند.

وی افزود که این حملات با استفاده از جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» انجام شده است که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده بودند. همچنین موشک‌هایی از منطقه نجران شلیک شده‌اند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در ادامه اعلام کرد که مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز تشدید تنش‌ها علیه این کشور به ۵ هزار و ۳۵۱ مورد رسیده است.