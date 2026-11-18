روزنامه نیویورک تایمز نوشت رئیس‌جمهور آمریکا از موضع معاونش در قبال جنگ علیه ایران ناراضی و ناراحت است.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پس از آنکه جی‌دی ونس، معاونش یادداشتی مفصل در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و در آن، علاوه بر مقصر دانستن جنگ علیه ایران، بخش زیادی از نحوه اطلاع‌رسانی و پیام‌رسانی دولت پیش از انتخابات را نیز مورد انتقاد قرار داد، به خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم این تحلیل تا حد زیادی درست است.»

به گزارش ایسنا، نیویورک تایمز شامگاه چهارشنبه در این باره نوشت:، اما طی دو هفته گذشته، ترامپ به‌طور فزاینده‌ای از نحوه صورت‌بندی تحلیل معاونش درباره دلایل شکست انتخاباتی ناراضی شده است. به گفته افرادی که از اظهارات رئیس‌جمهور اطلاع دارند، ترامپ در گفت‌و‌گو با دستیاران و متحدانش گلایه کرده که ونس باید حتما بر این نکته تاکید می‌کرد که رئیس‌جمهور در تصمیم خود برای آغاز جنگ علیه ایران، تصمیم درستی گرفته است.

این رسانه آمریکایی افزود: همزمان، ترامپ در گفت‌و‌گو‌های خصوصی همچنان از مارکو روبیو، وزیر امور خارجه خود، تمجید کرده و گفته است که او می‌تواند نامزد قدرتمندی برای ریاست‌جمهوری باشد. این افراد که به شرط ناشناس ماندن درباره گفت‌و‌گو‌های پشت در‌های بسته صحبت کرده‌اند، ترامپ پیش‌تر نیز در اظهارات علنی خود نشانه‌هایی از نارضایتی‌اش نسبت به ونس بروز داده بود.

ترامپ در توضیح آنچه معتقد است در تحلیل ونس جای خالی آن احساس می‌شد، گفت: «اگر قرار بود دوباره این تصمیم را بگیرید، آیا باز هم همین کار را می‌کردید؟ پاسخ بله است.»

این تنش در مقطع حساسی برای ونس رخ داده است؛ او در حال بررسی این موضوع است که آیا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ نامزد شود یا خیر. در چنین کارزاری، حمایت ترامپ می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در موفقیت او برای کسب نامزدی حزب جمهوری‌خواه داشته باشد.

اظهارات مثبت اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره روبیو، تازه‌ترین نمونه از ارزیابی ترامپ درباره نقاط قوت این دو چهره سیاسی است؛ موضوعی که هم‌زمان با جدی‌تر شدن بحث درباره جانشین احتمالی او اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

کاخ سفید به درخواست برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخی نداد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی که این هفته در شبکه فاکس‌نیوز درباره اظهاراتش پس از انتخابات و وجود هرگونه اختلاف نظر میان او و رئیس‌جمهور مطرح شد، گفت: «فکر می‌کنم هیچ اختلافی میان رئیس‌جمهور و من یا هیچ‌یک از دیگر اعضای ارشد دولت وجود ندارد.»

ونس روز چهارشنبه نیز حضور برنامه‌ریزی‌شده خود در نشست «دیل‌بوک» نیویورک‌تایمز را لغو کرد و دلیل آن را برگزاری جلساتی در واشنگتن برای رسیدگی به اختلالات اخیر در حوزه فناوری اعلام کرد.

از زمانی که ترامپ، ونس را به‌عنوان معاون خود برای دومین دوره ریاست‌جمهوری انتخاب کرد، بسیاری از جمهوری‌خواهان تصور می‌کردند این سناتور سابق ایالت اوهایو، گزینه پیشتاز حزب برای کسب نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ خواهد بود.

با این حال، ترامپ در طول دوران ریاست‌جمهوری خود، چه در اظهارات علنی و چه در محافل خصوصی، بار‌ها درباره معاونش مواضع متفاوتی اتخاذ کرده است. از سوی دیگر، ونس می‌گوید هنوز درباره نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری تصمیمی نگرفته است.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌و‌گو با فاکس‌نیوز اظهار داشت: «هنوز تصمیمی نگرفته‌ام. زمانی در سال آینده درباره آن به جمع‌بندی خواهیم رسید.»