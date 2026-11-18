وزارت امور خارجه یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: دشمن اسرائیلی با اعلام آغاز این تجاوز نظامی در مرکز نوار غزه، توافق «شرم‌الشیخ» و تعهدات خود در قبال میانجی‌گران را به‌طور کامل نادیده گرفته است.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: تجاوز نظامی اعلام‌شده توسط دشمن اسرائیلی در مرکز نوار غزه را محکوم می‌کنیم. دشمن اسرائیلی با اعلام آغاز این تجاوز نظامی در مرکز نوار غزه، توافق «شرم‌الشیخ» و تعهدات خود در قبال میانجی‌گران را به‌طور کامل نادیده گرفته است.

صنعا در این بیانیه اضافه کرد: این تجاوز اسرائیل، بخشی از زنجیره جنایات روزانه و کشتار‌های مداومی است که علیه مردم غزه صورت می‌گیرد. دولت ترامپ در جنایات صهیونیست‌ها با آنان همدست است و به همراه میانجی‌گران، مسئولیت کامل این وقایع را برعهده دارد.

وزارت امور خارجه یمن افزود: ما از به‌اصطلاح ائتلاف‌های عربی و اسلامی می‌خواهیم که برای توقف این جنایات علیه مردم فلسطین، دست به اقدامی عملی بزنند. تأکید می‌کنیم که یمن با نهایت دقت تحولات جاری را زیر نظر دارد و آماده است تا به وظایف و مسئولیت‌های خود در این زمینه عمل نماید.