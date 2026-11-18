نتایج نظرسنجی جدیدی نشان داد که معاون رئیس‌جمهور آمریکا و وزیر خارجه این کشور در حزب جمهوری‌خواه و همچنین معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا در حزب دموکرات در صدر گزینه‌های احتمالی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ هستند.

جوان آنلاین: بر اساس جدیدترین نظرسنجی اکونومیست/یوگاو، جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا بیشترین حمایت را در میان رأی‌دهندگان احتمالی انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا دارند؛ در سوی دموکرات‌ها نیز کامالا هریس، معاون سابق جو بایدن رئیس‌جمهور سابق آمریکا در صدر گزینه‌های مطرح قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، به گزارش این نظرسنجی، ۴۰ درصد از رای‌دهندگان احتمالی انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان، جی‌دی ونس را نامزد ترجیحی خود معرفی کرده‌اند. مارکو روبیو با ۳۳ درصد در رتبه دوم و ران دیسانتیس با ۱۴ درصد در رتبه سوم قرار دارند. همچنین ۹ درصد از شرکت‌کنندگان دونالد ترامپ را انتخاب کرده‌اند و نیکی هیلی و توماس مسی هر کدام یک درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

در میان حامیان جنبش ماگا، حامیان ترامپ، ونس با ۴۵ درصد بیشترین حمایت را دارد و پس از او روبیو با ۳۵ درصد و دیسانتیس با ۱۰ درصد قرار گرفته‌اند. در میان جمهوری‌خواهانی که از حامیان ماگا نیستند نیز ونس با ۳۳ درصد پیشتاز است؛ روبیو ۲۹ درصد و دیسانتیس ۱۹ درصد حمایت این گروه را کسب کرده‌اند.

در بخش مربوط به انتخابات مقدماتی حزب دموکرات، کامالا هریس با ۲۰ درصد در صدر قرار دارد. جان اوساف با ۱۵ درصد، گوین نیوسام با ۱۳ درصد، الکساندریا اوکاسیو-کورتز با ۱۲ درصد و پیت بوتجج با ۱۰ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

از دیگر چهره‌های مطرح احتمالی دموکرات‌ها، مارک کلی با ۴ درصد، جاش شاپیرو، اندی بشیر و جی. بی. پریتزکر هر کدام با ۳ درصد، برنی سندرز، زهران ممدانی و کوری بوکر هر کدام با ۲ درصد و جیمز تالاریکو و هیلاری کلینتون هر کدام با یک درصد حمایت قرار دارند.

در این نظرسنجی، از رای‌دهندگان احتمالی انتخابات مقدماتی دو حزب پرسیده شد که در انتخابات مقدماتی حزب موردنظر خود به کدام نامزد رای خواهند داد. پاسخ‌ها با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی دسته‌بندی شده است.

این نتایج در حالی منتشر شده که رقابت‌های درون‌حزبی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و فهرست نامزد‌های احتمالی در هر دو حزب همچنان می‌تواند دستخوش تغییر شود.