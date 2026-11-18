رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تاکید بر نقش کتاب در تمدن‌ها گفت: وجود کتاب و کتابخانه، شاخصی برای سنجش عظمت هر تمدن است و ایجاد کتابخانه‌های بزرگ، اقدامی فرهنگی و تمدنی محسوب می‌شود.

جوان آنلاین: غلامعلی حدادعادل عصر چهارشنبه ۲۷ آبان در مراسم رونمایی که کتابخانه شخصی خود به دائرالمعارف اسلامی که در سالن این بنیاد برگزار شد، از حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر تحقیقات و فناوری، مسئولان و اهالی فرهنگ قدردانی کرد و افزود: خوشحالم که افتتاح این کتابخانه همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی شده است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی آموزگار کتابخوانی و موسس دایرالمعارف بود.

حداد عادل تصریح کرد: طی نامه‌ای نظر رهبر معظم انقلاب که رفیق عزیز من بود را در مورد اهدا کتابخانه شخصی خود به بنیاد دائرالمعارف پرسیدم ایشان استقبال کردند و فرمودند صدقه جاری برای تو می‌شود.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بازگشت به دوران کودکی و یادآوری اولین برخورد خود با کتاب در سال ۱۳۲۹، از پیوند همیشگی خود با مطالعه سخن گفت.

حدادعادل افزود: از استادم شهید مطهری مطالعه فعال را آموختم. او در کتاب‌ها حاشیه‌نگاری می‌کرد بنده هم به تاسی از ایشان بدون خودکار یا مداد کتاب نمی‌خوانم، به برکت این عادت هزاران یادداشت در کتاب‌هایی که خوانده‌ام موجود است.

وی با مثالی درباره علاقه‌اش به کتابخوانی گفت:

به تازگی یک کتاب فیزیک باز کردم دیدم در بین آن مو هست یادم آمد برای اصلاح مو‌های سرم به آرایشگاه رفته بودم و هنگام کوتاه کردن موهایم کتاب می‌خواندم، هنوز مو‌های سیاه من از ۵۰ سال قبل در این کتاب موجود است. همچنین بعد از انقلاب هرگاه به نانوایی می‌رفتم یک کتاب از منزل می‌بردم و در فاصله کوتاه تا نوبت می‌شد مطالعه می‌کردم. اکنون هم در اتومبیل کتاب می‌خوانم.

حدادعادل توضیح داد: در اردیبهشت سال ۱۳۵۰ که قرار بود داماد شوم برای خرید لباس باید با عروس بیرون می‌رفتم من در ماشین نشستم و به خانمم و خانواده گفتم شما برای خرید بروید، می‌خواهم مطالعه کنم البته اکنون از آن رفتار خود پشیمان هستم.

وی اضافه کرد: به کتاب دلبستگی زیاد داشتم و در هر رشته‌ای که درس می‌خواندم یا درس می‌دادم یک مجموعه کتاب تهیه و می‌خواندم. از ۱۳۴۵ که اولین حکم معلمی را در دانشگاه شیراز دریافت کردم بیش از ۴۰ موضوع تدریس کردم که انگیز تهیه و مطالعه کتاب برای من ایجاد می‌شد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: هر چقدر پول داشتم صرف کتاب می‌کردم خاطرم هست یک نفر گفت با ۱۰۰ تومن می‌توانید چند هکتار زمین بخرید، اما من با آن کتاب خریدم. مدیران موسسات فرهنگی هم بنده را از کتاب‌های انتشارات خود بی‌بهره نمی‌گذاشتند و از داخل و خارج کتاب به من هدیه داده شد و اینگونه و کتابخانه من ایجاد شد.

حدادعادل افزود: برخی افرادی که کتابخانه دارند از آنها غفلت می‌کنند من با دیدن آنها نگران بودم که از کتاب‌هایم غافل شوم. این صحنه را دیده بودم که هرگاه یکی از دنیا می‌رود خانواده او نمی‌دانند با کتاب‌ها چه کار کنند. هر چند فرزندان من به کتاب علاقمند هستند با این تفکر تصمیم گرفتم تا زنده هستم کتابخانه شخصی خود را به بنیاد اهدا کنم، چون از ۲۳ سال قبل در این مکان خادم شدم.

وی تصریح کرد: بنیاد دائره‌المعارف اسلامی کتابخانه بسیار خوبی دارد و مخزن آن برای یک میلیون کتاب پیش‌بینی شده است. تصمیم گرفتم با اهدای کتاب‌های خود به بنیاد دیگران هم بتوانند از آن استفاده کنند. امیدوارم با ایجاد این مرکز برای اهل علم، یادداشت‌ها محفوظ و توسط نویسندگان استفاده شود.

حدادعادل گفت: هیات مدیره‌ای برای این کتابخانه در نظر گرفته شده و هر مدیر یک جایگزین برای بعد از خود انتخاب کرده است که اینجا بدون متولی نماند و از بین نرود.