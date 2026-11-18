نماینده ایران در وین تاکید کرد: با تهدید‌های آمریکا و اسرائیل، اجرای عادی پادمان، ناممکن شده است.

جوان آنلاین: نمایندگی دائم ایران در وین تصریح کرد: علت ریشه‌ای ناممکن‌شدن اجرای عادی پادمان در ایران، اقدامات تجاوزکارانه و تهدید‌های مستمر آمریکا و رژیم اسرائیل به حملات مجدد است.

به گزارش تسنیم، مدیرکل آژانس، نه حملات غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان را تجاوز دانسته و نه محکوم کرده است؛ هیچ تضمینی هم وجود ندارد که اطلاعات آژانس برای حملات بیشتر استفاده نشود.

ایران تعهدات پادمانی خود را متوقف یا تعلیق نکرده است؛ تعویق موقت و با حسن نیت اجرای عادی تعهدات، پاسخی ضروری به شرایط استثنایی است.

با فراهم‌شدن شرایط انجام ایمن و مؤثر راستی‌آزمایی، ایران آمادگی بررسی گسترش همکاری با آژانس را دارد.