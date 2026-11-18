فرمانده ستاد مرکزی تروریست‌های آمریکایی در منطقه موسوم به سنتکام، رئیس ستادکل ارتش رژیم صهیونیستی و رئیس موساد در اراضی اشغالی فلسطین دیدار و رایزنی کرند.

جوان آنلاین: به نقل از رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، ایال زامیر، رئیس ستادکل ارتش اشغالگران صهیونیست امروز چهارشنبه در مقر «کریا» (وزارت جنگ رژیم صهیونیستی) با برد کوپر فرمانده ستاد مرکزی تروریست‌های آمریکایی در منطقه موسوم به سنتکام دیدار و رایزنی کرد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام این رسانه، این دیدار در چارچوب سفر برد کوپر به غرب آسیا در اراضی اشغالی فلسطین انجام شد.

رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، اضافه کرد: علاوه بر این، نشستی سه جانبه نیز میان این ۲ مقام و رومن گوفمن رئیس موساد (سازمان اطلاعات و عملیات ویژه رژیم کودک کش صهیونیستی) برگزار شد.

تا کنون اخبار و اطلاعاتی در خصوص محور‌های این دیدار رسانه‌ای نشده است.