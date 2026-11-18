جوان آنلاین: از تاس، وزارت دفاع بلاروس در بیانیه‌ای اعلام کرد: نشست فرماندهان نیرو‌های موشکی و توپخانه‌ای این کشور در پادگان اوسیپوویچی به ریاست «روسلان چخوف» رئیس اداره نیرو‌های موشکی و توپخانه‌ای ستاد کل نیرو‌های مسلح بلاروس و با حضور «ولادیمیر بلی» رئیس ستاد کل و معاون اول وزیر دفاع این کشور برگزار شد.

به گزارش ایرنا، بر اساس اعلام وزارت دفاع بلاروس، شرکت‌کنندگان در این نشست تجربیات خود را درباره سازمان‌دهی آموزش‌های رزمی نیرو‌ها تبادل کردند و موضوع حفظ آمادگی مستمر یگان‌های موشکی و توپخانه‌ای برای اجرای مأموریت‌های محوله را مورد بررسی قرار دادند.

چخوف با اشاره به محور‌های اصلی فعالیت این نیرو‌ها در سال جاری میلادی گفت که حفظ آمادگی رزمی و بسیج نیروها، نگهداری تسلیحات و تجهیزات نظامی و اطمینان از آماده‌به‌کار بودن آنها از جمله اولویت‌های اصلی بوده است.

وی همچنین اعلام کرد که یگان‌های موشکی و توپخانه‌ای بلاروس در سال جاری، تمرین‌ها و شلیک‌های آموزشی و رزمی با سامانه موشکی چندگانه «پولونز-ام» را طبق برنامه انجام داده‌اند.

به گفته رئیس اداره نیرو‌های موشکی و توپخانه‌ای ستاد کل بلاروس، خدمه این نیرو‌ها برای نخستین بار در سال جاری میلادی، شلیک آموزشی و رزمی با سامانه موشکی عملیاتی-تاکتیکی «اسکندر» را در یکی از میدان‌های تمرین روسیه انجام دادند و مأموریت محوله را با موفقیت به پایان رساندند.

بلاروس در سال‌های اخیر همکاری نظامی و دفاعی نزدیکی با روسیه داشته و سامانه موشکی اسکندر نیز در چارچوب همکاری‌های نظامی دو کشور در اختیار نیرو‌های مسلح بلاروس قرار گرفته است.