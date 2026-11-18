سرمربی گل‌گهر سیرجان با اشاره به فشردگی مسابقات این تیم در هفته‌های گذشته گفت: پس از چند هفته بازی‌های متوالی، فرصت مناسبی برای ریکاوری و آماده‌سازی بازیکنان داشتیم.

جوان آنلاین: سیدمهدی رحمتی عصر چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و گل‌گهر سیرجان در چارچوب هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور اظهار کرد: بازی در انزلی مقابل تیم خوب ملوان، با حضور کادر فنی توانمند به سرمربیگری مازیار زارع که از دوستان قدیمی و خوب من است، بسیار دشوار خواهد بود.

وی با اشاره به فشردگی مسابقات گل‌گهر در هفته‌های گذشته افزود: در چند هفته متوالی به دلیل حضور در رقابت‌های لیگ برتر و مسابقات آسیایی، با فاصله زمانی دو تا سه روز به میدان می‌رفتیم و فرصت چندانی برای استراحت و آماده‌سازی نداشتیم.

سرمربی گل‌گهر سیرجان با بیان اینکه وقفه ایجادشده فرصت مناسبی برای بازسازی توان تیم بود، تصریح کرد: خوشبختانه توانستیم یک هفته تمرین خوب و منظم را در سیرجان پشت سر بگذاریم و با حضور تمامی بازیکنان، شرایط مناسبی برای ادامه مسابقات پیدا کنیم.

رحمتی با اشاره به برنامه‌های آماده‌سازی تیمش برای دیدار مقابل ملوان خاطرنشان کرد: تلاش کردیم بازیکنان را از نظر جسمانی و ذهنی به شرایط مطلوب برسانیم و شناخت کاملی از نقاط قوت و ضعف ملوان و شیوه بازی این تیم به دست آورده‌ایم.

وی ابراز امیدواری کرد: امیدوارم فردا شاهد یک بازی جذاب و تماشایی باشیم و در نهایت بتوانیم با کسب سه امتیاز، زمین مسابقه را ترک کنیم.