اداره‌کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زرد شماره ۶۱، از فعالیت سامانه بارشی و احتمال برف، کولاک، کاهش دید و سیلاب در نیمه شمالی و غربی استان خبر داد.

جوان آنلاین: روابط عمومی اداره‌کل هواشناسی استان تهران از صدور هشدار زرد هواشناسی شماره ۶۱ برای نیمه شمالی و غربی استان خبر داد.

بر اساس این هشدار، فعالیت سامانه بارشی از عصر چهارشنبه ۲۷ آبان آغاز می‌شود و تا پیش از ظهر جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، در ارتفاعات و مناطق کوهستانی، مه‌آلودگی، بارش برف، کولاک، کاهش دید و گاهی وزش باد شدید تا بسیار شدید پیش‌بینی شده و احتمال وقوع توفان و رعدوبرق نیز وجود دارد.

در نیمه شمالی و غربی استان تهران نیز مه رقیق، بارش پراکنده باران و برف و احتمال رعدوبرق پیش‌بینی شده است. این شرایط به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات شمال غربی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

روابط عمومی اداره‌کل هواشناسی استان تهران درباره پیامد‌های این سامانه هشدار داد که لغزندگی معابر و جاده‌ها، به‌ویژه در مسیر‌های کوهستانی و گردنه‌ها، کاهش دید در برخی ساعات و اختلال در تردد و ایجاد ترافیک محتمل است.

همچنین احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی و خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی وجود دارد.

در توصیه‌های این هشدار بر احتیاط هنگام تردد در مسیر‌های کوهستانی و پرهیز از توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها تأکید شده است. همچنین جابه‌جایی عشایر و چرای دام در مناطق کوهستانی و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها باید متوقف شود و از طبیعت‌گردی، کوهنوردی و فعالیت بهره‌برداران عرصه‌های منابع طبیعی در مناطق پرخطر خودداری شود.

پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، حفاظت از محصولات و امکانات کشاورزی، احتیاط در انجام امور عمرانی و آمادگی راهداران و بخش‌های اجرایی و امدادی نیز از دیگر توصیه‌های مطرح‌شده در این هشدار است.