سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد: فردا یک ساعت برای دیدار سه جانبه پوتین، ترامپ و شی در حاشیه اجلاس سران «اپک» در نظر گرفته شده است.

جوان آنلاین: به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد: یک ساعت برای دیدار سه جانبه پوتین، ترامپ و شی در نظر گرفته شده است. این دیدار سه‌جانبه قرار است فردا پنج‌شنبه ۱۹ نوامبر، در حاشیه اجلاس سران «اپک» (APEC) برگزار شود.

به گزارش مهر، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه سپس اضافه کرد: یک ساعت برای دیدار میان پوتین، ترامپ و شی اختصاص یافته است. دیدار دوجانبه رسمی میان پوتین و ترامپ در برنامه روز ۱۹ نوامبر گنجانده نشده است. پوتین در مراسم پذیرایی با جفری ساکس، اقتصاددان آمریکایی گفت‌و‌گو کرد.

دیمیتری پسکوف، در ادامه افزود: پوتین برنامه‌ای برای دیدار با نخست وزیر ژاپن در حاشیه اجلاس سران «اپک» در شنژن ندارد.