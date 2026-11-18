جوان آنلاین: امریکایی‌ها ۲۸۴ فروند جنگنده آوردند، انواع موشک‌ها را آزمایش کردند و ذخایر خود را تخلیه کردند، اما در نهایت به این نتیجه رسیدند که این ملت تسلیم‌شدنی نیست.

به گزارش خبرگزاری بسیج، حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، عصر دیروز در نشست تصویری با بیش از ۱۶۰ هزار رده مقاومت بسیج در سراسر کشور اظهار داشت: یکی از اقدامات تحولی در دوره جدید، برقراری تعامل دوسویه با فرماندهان، از سلسله‌مراتب بالا تا فرمانده پایگاه است. باید با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، امکان تعامل با تک‌تک مسئولان و فرماندهان را فراهم کنیم تا این شبکه مردمی به‌صورت یکپارچه و هم‌افزا در انجام مأموریت‌های خود تلاش کند. بنابراین، آنچه از ما انتظار می‌رود، تحقق حکمرانی مردمی، یعنی «از مردم برای مردم» است.

طائب با اشاره به مأموریت‌های ابلاغی امام خمینی (ره) و انتظارات مقام معظم رهبری از بسیج افزود: امام، این شجره طیبه، مدرسه عشق، میقات پابرهنگان و لشکر مخلص خدا را معماری کرد و شهید ما این ظرفیت را فراگیر ساخت. امروز مقام معظم رهبری از ما می‌خواهند که شعار «هر ایرانی یک بسیجی» تحقق پیدا کند و حکمرانی محلی مسجدمحور شکل بگیرد تا اقشار مختلف بتوانند در عرصه‌های گوناگون، از دفاع مقدس و تأمین امنیت مردم تا مقابله با تهدیدات نرم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داخلی و صدور فرهنگ بسیجی برای همه مردم جهان، نقش‌آفرینی کنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به شرایط کنونی کشور بیان داشت: تقابل نظامی با ابرقدرت دفاعی جهان، یعنی دو رژیم استکباری و منحوس امریکا و اسرائیل، را پشت سر گذاشتیم. مردم ما و جان‌فدایان بسیجی در عرصه‌های دفاعی و امنیتی و در میدان رزم حضور پیدا کردند و مرحله دفاعی را به فضل الهی با پیروزی پشت سر گذاشتند. امریکایی‌ها ۲۸۴ فروند جنگنده آوردند، انواع موشک‌ها را آزمایش کردند و ذخایر خود را تخلیه کردند، اما در نهایت به این نتیجه رسیدند که این ملت تسلیم‌شدنی نیست؛ چراکه مردم هم در عرصه دفاعی و هم در خیابان‌ها حضور دارند و دشمن در این شرایط مجبور به تسلیم شد.

طائب با تأکید بر ضرورت مسئله‌محور شدن بسیج بیان داشت: اگر بتوانیم در عرصه‌های علمی، نیاز‌های کشور را برطرف کنیم، مسئله‌محور شویم و مسائل کشور را به‌درستی بشناسیم، همان‌طور که مردم در عرصه دفاعی و امنیتی در سازمان‌ها سازماندهی می‌شوند، در رده‌های دانش‌بنیان نیز سازماندهی خواهند شد. بنابراین، هسته مقاومت از امروز به بعد، هسته دانش‌بنیان یک پایگاه بسیجی خواهد بود و گروه‌های سازندگی نیز به‌عنوان یک ساختار بسیجی شکل خواهند گرفت. از این‌رو، باید عناوین و ساختار‌ها را متناسب با مسائل کشور و حل آنها بازآرایی کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ظرفیت‌های کشور گفت: کشور ما از این همه نعمت الهی برخوردار است؛ چرا نباید متخصصان ما در عرصه‌های مختلف به بسیج بپیوندند، به دولت و بخش خصوصی کمک کنند و با به‌کارگیری دانش خود، زمینه تولید علم، روش و ابزار را فراهم آورند، این شبکه را به یکدیگر متصل کنند و زیرساخت‌های کشور را توسعه دهند؟

حجت‌الاسلام طائب اضافه کرد: آنچه باید در بسیج شکل بگیرد، حل مسئله، تعالی و پیشرفت است. پیشرفت زمانی محقق می‌شود که برای مقابله با تهدیدات جدی و کارآمدسازی ظرفیت‌ها، بدون حضور مردم اقدام نکنیم. کشور ما توانمند است، اما گاهی دشمن حمله می‌کند و بخشی از منابع نفت و گاز ما را هدف قرار می‌دهد. وظیفه ما این است که به‌سرعت توان مردمی و سرمایه‌های مردم را به کار بگیریم تا این سرمایه‌ها به مسیر‌های کاذب نروند و در مسیر تولید قرار گیرند.