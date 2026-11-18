جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «العهد»، انجمن علمای یمن احکام ظالمانه صادره علیه ده‌ها نفر از علمای بحرین و محکومیت آنها به حبس ابد را محکوم کرد.

انجمن علمای یمن با اشاره به همدستی رژیم بحرین با رژیم صهیونیستی تأکید کرد: این ظلمی است که علما را هدف قرار داده است.

در این بیانیه همچنین بر همبستگی کامل با علمای بحرین و ملت مظلوم آن آمده است: ظلم هر قدر هم طول بکشد، پایدار نخواهد بود و سرانجام پایان خواهد یافت.

دادگاه منامه روز دوشنبه در حکمی غیابی، آیت الله عیسی قاسم و چندین شخصیت شیعه دیگر بحرین را به حبس ابد محکوم کرد.

رژیم آل خلیفه همچنین، شیخ علی الصددی، شیخ محمد صنقور، شیخ علی رحمه، شیخ محمود العالی، شیخ مجید المشعل، شیخ صادق المالکی، شیخ طالب محمد، شیخ محمد هادی الغریفی، شیخ موسی الوداعی، شیخ احمد الغریفی، شیخ فاضل الزاکی، شیخ یاسین الموسوی، شیخ حسین الکرانی، شیخ هانی البناء، شیخ ایوب البحرانی، شیخ باقر الحواج، شیخ جاسم الخیاط، شیخ جاسم المومن، شیخ جعفر عاشور، شیخ جمیل العالی، شیخ حامدعاشور، شیخ حسن علی الصیبعی، شیخ حسن القصاب، شیخ حسین المحروس، شیخ رائد الستری و شیخ رضی القفاص را که همگی شخصیت‌های برجسته‌ی شیعه بحرین هستند، به حبس ابد محکوم کرد.

این اقدام رژیم آل خلیفه در حالی است که مخالفان دولت بحرین در بیانیه‌ای ضمن درخواست توقف محاکمه و آزادی فوری علمای برجسته شیعه، تاکید کردند هر حکمی که در محکومیت آنها صادر شود، بی‌اعتبار و باطل خواهد بود.

اپوزیسیون بحرین ضمن هشدار نسبت به پیامد‌های این رویکرد برای همدلی ملی در بحرین، مقامات را به سوءاستفاده از شرایط حساس منطقه برای ادامه محاکمه علما و تشدید رویارویی با شیعیان، متهم کردند.