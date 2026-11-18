جوان آنلاین: رهبر معظم انقلاب در پیامی ضمن تسلیت به مناسبت ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، ایشان را یکی از ارکان اصلی تعلیم فقه و اصول در حوزه علمیه معرفی کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خبر رحلت استاد بزرگ حوزه علمیه، حضرت آیت الله‌العظمی وحید خراسانی واصل شد. آن بزرگوار یکی از ارکان اصلی تعلیم فقه و اصول در حوزه علمیه به شمار می‌رفتند. دو مجلس درسی روزانه ایشان در دهه‌های اخیر از اصلی‌ترین محافل درسی محسوب می‌شد. در این درس‌ها، علاوه بر جهات تحقیقی شخصِ خود ایشان، توجه جدی و عمیق و حق‌شناسانه به نظرات بعضی از برجسته‌ترین دانشمندان دوره‌های اخیر حوزه علمیه نجف اشرف و تسلط بر آن به‌خوبی منعکس بود. این جهت از آنجا که همواره با بیان شیوا و منظم و مستحکم استاد بزرگوار توأم بود، هر جلسه از درس را برای طالبین علم و فضل به ساعتی نافع و غنیمت مبدل می‌ساخت. امروز عده عمده‌ای از مدرسین و فضلاء در حوزه علمیه قم و بلکه سایر حوزات کشور و جمعی از روحانیون بلاد، افتخار حضور در درس آن بزرگوار را در سوابق علمی خود درج می‌نمایند و همگان با تحسین از ظهور پررنگ و خالصِ عنصر سرسپردگی به ذوات مقدسه معصومین صلوات‌الله و سلامه علیهم اجمعین در کلام و مرام ایشان یاد می‌کنند. بی‌شک آن جناب به‌واسطه زحمات ممتد و مستمر در راه شریعت و مذهب، حق عظیمی بر جامعه مؤمنین و حوزات علمیه دارند که همگان باید به‌یاد و شاکر آن باشند. اینجانب این مصیبت را به سرورمان عجل‌الله‌تعالی فرجه‌الشریف و حوزات علمیه و عموم مؤمنین و به‌خصوص بیت شریف ایشان تسلیت عرض نموده و از حضرت حق جل‌و‌علا برای آن بزرگوار علو درجات مسئلت دارم.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای ۲۶/آبان/۱۴۰۵

آیین تشییع پیکر آیت‌الله العظمی شیخ حسین وحید خراسانی، مرجع تقلید برجسته شیعه، روز گذشته با حضور گسترده مردم و شخصیت‌های کشوری و لشکری از خیابان ۱۹ دی آغاز شد و تا حرم مطهر حضرت معصومه (س) ادامه یافت. همچنین نماز بر پیکر آیت الله العظمی وحید خراسانی را در حرم حضرت معصومه (س) آیت‌الله کفایی خراسانی از شاگردان ایشان اقامه کرد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط دفتر و بیت معظم له، پس از پایان مراسم تشییع در قم، پیکر ایشان برای تشییع و خاکسپاری در جوار بارگاه مطهر امام رضا (ع) به مشهد مقدس منتقل خواهد شد.

مجلس بزرگداشت از سوی رهبر معظم انقلاب

مجلس ترحیم و بزرگداشت مرجع عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، پنج‌شنبه ۲۸ آبان (امروز) از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی، پس از نماز مغرب و عشا در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی در مشهد برگزار می‎‌شود. همچنین مجلس دیگری، جمعه شب ۲۸ آبان بعد از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی (ره) حرم حضرت معصومه سلام‌الله‌علی‌ها در قم برگزار می‌شود.