نشست ماهانه روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران با محوریت تمرکز بخش خصوصی کشور بر راهکار‌های پشتیبانی از دولت در زمینه تامین کالا‌های اساسی برگزار شد.

جوان آنلاین: صمد حسن‌زاده - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - در نشست ماهانه روسای سه اتاق که در محل اتاق ایران برگزار شد، گفت: در شرایط سخت اقتصادی و با توجه به پیچیدگی‌های بین‌المللی، بخش خصوصی بیش از گذشته تکلیف دارد که در زمینه حل مسائل اقتصادی و ایجاد آرامش اجتماعی و رونق معیشت مردم، راه‌حل‌هایی به دولت ارائه کند.

او تدبیر برای ارائه راه‌حل‌های چندوجهی که همزمان به برطرف شدن چند دغدغه کمک کند را در ظرفیت فکری و عملیاتی بخش خصوصی کشور دانست و افزود: در حال حاضر از یک سو، یکی از مشکلات صادرکنندگان کشور ناظر بر مسائل حوزه رفع تعهدات ارزی است و از سوی دیگر، ارتقای تاب‌آوری در حوزه معیشت مردم و تامین کالا‌های اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید یک دغدغه کلیدی برای دولت محسوب می‌شود. راه‌حلی که به دولت در زمینه حل همزمان دو دغدغه، یعنی حل همزمان مشکلات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تامین کالا‌های اساسی و ملزومات معیشت مردم و تولید کشور، ارائه می‌دهیم این است که به صادرکنندگان این ماموریت داده شود تا در ازای رفع تعهد ارزی خود، کالای اساسی مورد نیاز کشور را وارد کنند.

در پی طرح این پیشنهاد، نظر روسای سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ اصناف ایران و تعاون ایران این بود که صادرکنندگان که به نفع تولید کشور صادر می‌کنند، کالای اساسی مورد نیاز کشور را وارد کند و یک فرصت مشوقی برای صادرات و واردات ایجاد گردد.

در حال حاضر به صادرکنندگان اجازه داده شده که صرفا مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را وارد کنند، در حالی که پیشنهاد روسای سه اتاق ناظر این بود که با رفع این محدودیت، مجوز برای واردات عمومیت پیدا کند و دولت اجازه دهد که صادرکنندگان در ازای رفع تعهدات ارزی خود بتوانند کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور را در سقف تعهدات ارزی، وارد کنند.

همچنین در ادامه این نشست مقرر شد، با توجه به اینکه نسخه درمان اقتصاد کشور در شرایط کنونی، حضور حداکثری بخش خصوصی است، تقاضای سه اتاق این بود که دولت سازوکاری فراهم کند تا بخش خصوصی نقش بیشتری در مدیریت اقتصادی ایفا کرده و این مشارکت در ساماندهی اقتصاد کشور افزایش یابد.

بخش دیگر این نشست به دیپلماسی اقتصادی و نقش بخش خصوصی در این حوزه اختصاص داشت که روسای سه اتاق تاکید کردند که دولت شرایط را به گونه‌ای فراهم کند تا بخش خصوصی بتواند در مراودات بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی و بهره‌برداری از مراودات اقتصادی با همسایگان، کشور‌های همسو، اعضای گروه بریکس، اعضای شانگهای و اعضای گروه اوراسیا نقش حداکثری ایفا کند.

حسن‌زاده در حوزه توسعه دیپلماسی اقتصادی، بیان کرد: با وجود اینکه دشمنان ایران در صدد محاصره دریایی و انسداد مسیر‌های ارتباطی هستند ولی در فضای بین‌المللی شاهد هستیم که کشور‌های زیادی برای گسترش تعاملات اقتصادی با ایران اعلام آمادگی می‌کنند.

رئیس اتاق ایران با اشاره به سفر هیات اتاق ایران به کنیا، از ظرفیت‌های بالای ایران برای ورود به بازار کنیا و کشور‌های آفریقایی سخن گفت و از بررسی راه‌اندازی مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی محصولات ایرانی در نایروبی به منظور استقرار شرکت‌ها و تعاونی‌های موفق ایرانی با توجه تقاضای بازار کنیا خبر داد.

بهمن عبداللهی - رئیس اتاق تعاون ایران - نیز با اشاره به نشست‌های اخیر با سفرای کشور‌های ازبکستان و قزاقستان در تهران، بر وجود فرصت کشت فراسرزمینی در قزاقستان تاکید کرد و گفت: قزاقستان قطب تولید نهاده‌های کشاورزی است و با توجه به منابع مناسب آبی و وسعت زمین‌های کشاورزی در این کشور، این موقعیت وجود دارد که با کشت فراسرزمینی در قزاقستان، بخش قابل توجهی از نیاز کشور در حوزه نهاده‌ها و کالا‌های اساسی را برطرف کنیم.

عبداللهی همچنین در زمینه فرصت‌های روابط تجاری با ازبکستان نیز به برنامه این کشور در زمینه ساخت یک شهر جدید در ازبکستان به عنوان پایتخت تجاری این کشور خبر داد و گفت: این برنامه، فرصت مناسبی برای صادرات مصالح ساختمانی و خدمات فنی مهندسی از ایران به ازبکستان فراهم کرده که باید برای بهره‌برداری از این فرصت برنامه‌ریزی کنیم.

با توجه به اینکه ثبات اقتصادی یک اصل برای تصمیم‌گیری در فعالیت‌های اقتصادی است، در پایان این نشست مقرر شد در نشست‌های آتی ماهانه روسای سه اتاق، ثبات بازار و امر تنظیم بازار به عنوان دستور جلسه مورد بررسی قرار گیرد و برنامه‌ریزی لازم در این حوزه صورت پذیرد.

قاسم نوده فراهانی - رئیس اتاق اصناف ایران - نیز در پایان این نشست، تلاش اتاق‌های سه گانه برای تنظیم بازار و تامین مایحتاج مردم را کمک بزرگی برای دولت برشمرد و گفت: با تجربه‌هایی که در جنگ‌های تحمیلی اخیر به دست آورده‌ایم، اتاق اصناف ایران برای هر شرایطی جهت تامین مایحتاج مردم و حفظ پایداری بازار آمادگی دارد.