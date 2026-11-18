شکست متحد نخست‌وزیر مستقر رژیم‌صهیونیستی در دستیابی به ریاست کنست و انتخاب نامزد مخالفان با ۶۶‌رأی، نخستین ضربه عملی به نخست‌وزیر اسرائیل پس از انتخابات پارلمانی است؛ تحولی که با حمایت احزاب عرب، موازنه قدرت را تغییر داده و مسیر مخالفان برای محدود کردن نفوذ نتانیاهو و کنار زدن او از رأس دولت را هموارتر کرده است.

به گزارش «جوان»، شامگاه سه‌شنبه، ۲۶‌آبان ۱۷نوامبر، پارلمان اسرائیل (کنست) پس از ساعت‌ها جدال و تلاش نمایندگان بلوک نتانیاهو برای به تأخیر انداختن رأی‌گیری، متان کاهانا، نامزد حزب یاشار و متحد گادی آیزنکوت، را با ۶۶ رأی در برابر ۵۲ رأی به ریاست کنست انتخاب کرد تا امیر اوحانا، رئیس پیشین پارلمان و از متحدان نزدیک بنیامین نتانیاهو، از این جایگاه کنار برود؛ اتفاقی که کنترل یکی از مهم‌ترین نهاد‌های سیاسی اسرائیل را به اردوگاه مخالفان منتقل کرد و نخستین پیروزی عملی آنها در مسیر تغییر دولت به شمار می‌رود.

این رأی‌گیری در ادامه شکست بلوک نتانیاهو در انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ صورت گرفت؛ انتخاباتی که در آن ائتلاف حامی نخست‌وزیر با همراهی احزاب راست و مذهبی ۵۳ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی را به دست آورد، در حالی که جریان مخالف به رهبری آیزنکوت ۴۸ کرسی و احزاب عرب ۱۹ کرسی کسب کردند. حمایت نمایندگان عرب از کاهانا، امکان عبور مخالفان از سد اکثریت را فراهم کرد و عملاً نشان داد که نتانیاهو دیگر از پشتوانه پارلمانی سابق برخوردار نیست.

واکنش بنیامین نتانیاهو به این شکست نیز تند بود. او انتخاب کاهانا را «ننگی ابدی» خواند و مدعی شد رئیس جدید کنست با آرای حامیان تروریسم انتخاب شده است. او آیزنکوت، نفتالی بنت و آویگدور لیبرمن را نیز متهم کرد که به جای وحدت ملی، همکاری با احزاب عرب را برگزیده‌اند؛ موضعی که در امتداد حملات انتخاباتی او به احزاب عرب مطرح شده و اکنون با شکست سیاسی‌اش در پارلمان همراه شده است.

در مقابل، آیزنکوت انتخاب کاهانا را اقدامی به زعم خود دموکراتیک و نشانه اکثریت خواهان تغییر دانست و گفت که کنست باید به نهادی مؤثر برای نظارت بر دولت تبدیل شود. کاهانا نیز در نخستین سخنرانی خود تأکید کرد پارلمان خانه همه شهروندان اسرائیل است و تا زمانی که ریاست آن را بر عهده دارد، احکام دادگاه‌ها بدون قید و شرط رعایت خواهد شد. او همچنین از اصلاح توازن میان قوای حکومتی و پایان دادن به فضای افراط‌گرایی و اختلاف در پارلمان سخن گفت.

پیروزی مخالفان تنها به تغییر رئیس کنست محدود نمی‌شود؛ این جریان اکنون در موقعیت بهتری برای کنترل دستور کار قانونگذاری و پیشبرد طرح‌هایی مانند تشکیل کمیسیون تحقیق رسمی درباره شکست امنیتی هفتم اکتبر و اصلاح قوانین قضایی دولت پیشین قرار گرفته است. در همین حال، نتانیاهو همچنان از تشکیل دولت وحدت به ریاست خود سخن می‌گوید و گزارش‌ها از شروطی، چون نخست‌وزیری چهارساله بدون گردش قدرت، عدم تشکیل کمیسیون تحقیق هفتم اکتبر، معافیت سربازی طلاب و حضور بن‌گویر در دولت حکایت دارد؛ شروطی که حزب یاشار با آنها مخالفت کرده است.

گادی آیزنکوت یک هفته بعد از مأمور شدن به تشکیل کابینه جدید که ۲۸ روز فرصت دارد، (با امکان تمدید ۱۴ روزه) گفته که به نتانیاهو کنار نخواهد آمد. منابع نزدیک به «گادی آیزنکوت» رهبر حزب یشار اعلام کردند «بنیامین نتانیاهو» برای تشکیل دولت وحدت چهار شرط مطرح کرده، در حالی که حزب «یشار» نیز اعلام کرده است درباره هیچ‌یک از این موارد حاضر به مصالحه نیست. تحت چنین شرایطی، «یدیعوت آحارونوت» به نقل از یک مقام ارشد در «اردوگاه تغییر» گزارش داد بنیامین نتانیاهو تلاش می‌کند از طریق «نفتالی بنت» این اردوگاه را متلاشی کند. این مقام تأکید کرد دیدار بنت با نتانیاهو آسیبی راهبردی برای اردوگاه تغییر به شمار می‌رود. کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی جزئیات تازه‌ای از دیدار «بنیامین نتانیاهو» و «نفتالی بنت» منتشر کرد و گزارش داد این نشست شبیه یک جلسه معمول برای ارائه گزارش امنیتی نبوده است.