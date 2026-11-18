جوان آنلاین: حملات ایران به پایگاه نظامی امریکا در کویت و اهدافی در بحرین، در ادامه تبادل ضربات نظامی تهران و واشینگتن، در حالی که گزارش‌های اولیه از خسارت جدی به پایگاه‌های امریکا خبر می‌دهد، نشان می‌دهد محاصره دریایی و فشار اقتصادی امریکا نتوانسته معادله تقابل را مطابق خواست کاخ سفید پیش ببرد. در شرایطی که دو طرف وارد یک جنگ پنهان و فرسایشی شده‌اند، تهران می‌کوشد هزینه تداوم محاصره را از سطح اقتصادی فراتر ببرد و به حوزه امنیتی و راهبردی بکشاند.

سی‌ان‌ان دیروز گزارش کرد که هیچ نشانه‌ای از احتمال دستیابی به یک توافق دیپلماتیک قریب‌الوقوع برای پایان دادن به تنش بین تهران و واشینگتن دیده نمی‌شود. اگرچه دونالد ترامپ تهدید کرده که در صورت عدم تمایل تهران به پذیرش خواسته‌های دولت امریکا، گزینه عملیات نظامی گسترده همچنان روی میز خواهد بود، اما گذر زمان در جهتی است که به نظر می‌رسد زمان ترامپ برای تصمیم‌گیری در مورد مسیر آینده تعامل با ایران رو به پایان است. این در حالی است که مقامات امریکایی اعلام کرده‌اند پنتاگون به‌طور ویژه در دو ماه گذشته، علناً مسئولیت اکثر حملات به ایران را بر عهده نگرفته و در مقابل، ایران بر شدت اقدامات خود علیه مواضع امریکایی در منطقه افزوده است.

پهپاد‌ها بر سر «علی السالم»

بامداد چهار‌شنبه روابط عمومی ارتش ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پایگاه علی السالم کویت هدف پهپاد‌های ارتش قرار گرفتند. ارتش گفته که پهپاد‌های رزمی انهدامی آن، سامانه‌های پدافندی پاتریوت و سکو‌های (لانچرهای) پرتاب پهپاد و موشک ارتش تروریستی امریکا در پایگاه علی السالم کویت را با پهپاد‌های انهدامی هدف قرار داد. کویت نیز تأیید کرد که صبح دیروز هدف پهپاد‌های ایرانی قرار گرفته است و خسارت قابل‌توجهی در پایگاه هوایی علی‌السالم از جمله یکی از رادار‌های تخصصی هشدار اولیه و یک سامانه تاد گزارش شد.

علاوه بر کویت، منابع رسانه‌ای از شنیده شدن صدای انفجار در پایگاه‌های نظامی امریکا در بحرین و برخورد مستقیم و دقیق چندین فروند پهپاد به یکی از پایگاه‌های امریکا در بحرین خبر دادند. وزارت کشور بحرین نیز با صدور هشدار امنیتی درباره وجود خطر، از شهروندان و ساکنان این کشور خواست ضمن حفظ آرامش، به نزدیک‌ترین مکان امن مراجعه کنند. گزارش‌ها حاکی از این بود که پایگاه هوایی «شیخ عیسی» هدف اصابت پهپاد‌ها قرار گرفته است. همچنین یک منبع رسانه‌ای از زخمی شدن شماری از نیرو‌های امریکایی در پی بمباران پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین خبر داد.

رسانه عراقی نایا نیز گزارش کرد که پهپادها، پایگاه امریکایی در بحرین را به‌طور مستقیم و دقیق مورد اصابت قرار دادند. حملات پهپادی ایران به تأسیسات نظامی امریکا در بحرین و کویت، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال مجروح شدن نیرو‌های امریکایی و ضرورت انتقال احتمالی آنان برای دریافت خدمات درمانی را مطرح کرده است. رصد یک فروند هواپیمای تخلیه پزشکی C-۱۷ امریکا در مسیر غرب آسیا، پس از حملات پهپادی ایران به پایگاه‌های نظامی این کشور در بحرین و کویت، گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت نیرو‌های امریکایی را افزایش داده است. بر اساس داده‌های ردیابی وب‌سایت فلایت‌رادار۲۴، این هواپیما، پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان را به سمت غرب آسیا ترک کرد تا آن‌طور که گفته شده، برخی مجروحان حملات ایران را منتقل کند.

قمار پرخطر

«رویترز» در گزارشی با استناد به اظهارات مقامات ارشد امریکایی-اروپایی، منابع کشور‌های حاشیه خلیج فارس و مذاکره‌کنندگان پیشین واشینگتن، نوشت: پس از گذشت نزدیک به ۹ ماه از آغاز جنگ، ایالات متحده و ایران، هر یک چنان رفتار می‌کنند که گویی زمان به نفع آنهاست؛ محاسبه‌ای که آنها را در بن‌بستی گرفتار کرده که خروج از آن برای هر دو طرف تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. این یک قمار پرخطر است؛ به‌طوری که دو تن از مذاکره‌کنندگان پیشین امریکا در امور غرب آسیا، مقامات اروپایی و منابعی در کشور‌های حاشیه خلیج فارس می‌گویند ممکن است پیش از آنکه راهکاری دیپلماتیک برای پایان دادن به مناقشه فراهم شود، درگیری‌ها دوباره از سر گرفته شوند.

دونالد ترامپ تصمیم گرفته است به‌جای انجام حملات سنگین مجدد یا دادن امتیاز، ایران را تحت فشار شدید قرار دهد. او با این باور که بمباران‌های تازه تغییری در نتیجه ایجاد نخواهد کرد و تنها ممکن است منجر به اقدامات تلافی‌جویانه ایران علیه زیرساخت‌های انرژی در خلیج فارس شود، از انجام چنین حملاتی خودداری کرده و روی محاصره دریایی ایران و فشار‌های اقتصادی حساب باز کرده است، به این امید که تهران ناچار به عقب‌نشینی شده و با امتیازدهی درخصوص برنامه هسته‌ای خود موافقت کند. اما آلن ایر، دیپلمات پیشین امریکایی، معتقد است که ممکن است محاصره دریایی ایالات متحده، پیش از آنکه دیپلماسی بتواند راهگشا باشد، طرفین را ناچار به اتخاذ تصمیم کند و در نهایت، اگر ایالات متحده محاصره را لغو نکند، ایران تنش‌ها را تشدید خواهد کرد.