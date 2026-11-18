سازمان هواشناسی نسبت به افزایش آلودگی هوا در شهر‌های تهران، کرج، اراک و اصفهان هشدار صادر کرد.

جوان آنلاین: هشدار سازمان هواشناسی به شرح زیر است.

توصیف سامانه: حاکمیت الگوی پایداری در جو

زمان شروع: صبح شنبه ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

زمان پایان: پیش از ظهر دوشنبه ۱۴۰۵/۰۹/۰۲

نوع مخاطره: افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا

منطقه اثر: تهران، کرج، اصفهان، اراک

اثر مخاطره: افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت عدم مهار منابع آلاینده‌ها (ثابت و متحرک) احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی در حد ناسالم برای همه گروه‌ها، کاهش دید افقی در صورت افزایش ذرات معلق و تشدید شرایط وارونگی دما.

توصیه: استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش استفاده از خودرو‌های شخصی، مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده، خودداری از سوزاندن زباله، شاخ و برگ و بقایای کشاورزی، کاهش تردد غیر ضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای گروه‌های حساس و کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی توسط دستگاه‌های ذی ربط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان.