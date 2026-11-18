امیر قطر در جدید‌ترین موضع خود اعلام کرد: «امکان صلح دائمی بین ایران و امریکا وجود ندارد.» این موضع، همان خواست امریکا برای پایان ندادن به جنگ در چارچوب شروط هفتگانه ایران در کل منطقه است. حاکمان کشور‌های حاشیه خلیج فارس نیز با عزمی جدید در کنار امریکا نقش‌آفرینی می‌کنند و از رفتار بی‌طرفانه فاصله گرفته‌اند.

واقعیت این است که دشمنی امریکا با ایران و به تعبیر دقیق‌تر، با تمامی جهان، بر این اساس است که دیگر ملت‌ها و کشور‌ها باید یا «تسلیم قواعد و الگوی رفتاری امریکا باشند یا در تهدید دائمی به سر ببرند». به عبارت دیگر، یا باید سلطه امریکا را بپذیرند یا همواره با دشمنی این کشور زندگی کنند. این رویکرد، مختص ایران و ملت ایران نیست که به دنبال استقلال و عزت ملی خود و ملت‌های دیگر است. این مسئله در سیاست‌های عریان امریکا و ترامپ و همچنین در اندیشه‌های سیاسی و ایدئولوژیک حاکم بر امریکا و غرب، که شرایط جهانی را با معادله جنگ‌های صلیبی و پیروزی‌های آن تفسیر می‌کنند، به‌خوبی آشکار است. دشمنی با رقبا و دشمنان شاید به‌نحوی قابل توجیه باشد، اما امریکای امروز که نقاب از چهره واقعی خود برداشته است، دشمنی با دوستانش را نیز پنهان نمی‌کند. در کنار امریکا، برخی دیگر نیز حیات خود را به این سیاست وحشیانه و دیکتاتوری جهانی و نزاع دائمی امریکا با جهان پیوند زده‌اند. رژیم صهیونیستی نمی‌تواند حیات و آرزو‌های توسعه‌طلبانه توراتی خود را بدون جنگ‌طلبی امریکا در جهان دنبال کند. به همین دلیل، ترامپ و باند پیرو اندیشه‌های اونجلیستی و تمامیت‌خواه را قوی‌ترین شریک خود در جهان معرفی می‌کند و بر موج سیاست‌های آنها سوار می‌شود.

رژیم صهیونیستی بدون چتر حمایتی، همراهی و مشارکت امریکا و سپس دیگر کشور‌های حامی غربی و عربی، در آستانه فروپاشی ارزیابی می‌شود. اندیشمندان اسرائیلی نیز از هم‌اکنون با اشاره به احتمال قطع کمک‌های امریکا و بحران‌های همه‌جانبه، از شمارش معکوس زوال سخن می‌گویند و مهاجرت معکوس ۷۵ هزار نفری نخبگان، صاحبان ثروت، جوانان، متخصصان پزشکی و علوم و فناوری را مصداق این وضعیت می‌دانند.

از جمله دیگر بازیگران این عرصه، امرا و حکام قبیله‌ای کشور‌های عربی هستند که هویت و جایگاه خود را از ابتدای دولت‌سازی جدید، با شبکه حکمرانی و حاکمان امریکایی و صهیونیستی گره زده‌اند. هیچ‌گونه خدمات‌رسانی نامحدودی به امریکا، رژیم صهیونیستی و نظام استکبار جهانی از دستور کار آنها خارج نیست و حاضرند به‌جای امریکا و به نیابت از آن و صهیونیست‌ها نقش‌آفرینی کنند.

شاهد مثال این وابستگان، جنگ تحمیلی ۱۹ ماهه گذشته و نقش‌آفرینی ۴۷ ساله آنها در قبال ایران و در بسیاری از نقاط جهان است؛ کشور‌هایی که هزینه جنگ‌افروزی‌های امریکا، امنیت نظامیان آن، حیات‌بخشیدن به صنایع دفاعی و دیگر صنایع و فناوری‌های امریکا و رژیم صهیونیستی را پرداخت می‌کنند. آنها حتی دارایی‌های مردم خود را در صندوق‌های ارزی تحت مدیریت امریکا قرار داده‌اند و سرعت رشد بسیاری از فناوری‌های امروز امریکا، مدیون و متکی به هدایای مالی آنهاست که به امریکا یا رژیم‌صهیونیستی تقدیم می‌کنند. اگر برخی دوستان امریکا در غرب نیز به دنبال جایگزین‌های جهانی برای امریکا و سیاست‌های خصمانه آن هستند، این حاکمان مجازی در کشور‌های عربی، ادامه دلالی و خدمت‌رسانی به این قدرت شیطانی در امریکا و اسرائیل را، حتی به قیمت نابودی خودشان، پذیرفته‌اند و گاه از توقف جنگ نیز جلوگیری می‌کنند. به عبارت دیگر، حتی اگر امریکا ناچار شود ایران و حقوق قانونی و انسانی آن را بپذیرد، این مقامات مجازی چنان نقش‌آفرینی می‌کنند که صرفاً رویکرد جنگ‌افروزی و سیطره امریکایی پابرجا بماند. با این حال، تصویر امروز امریکا در اختلال سراسری ناوبری هوایی و بسیاری دیگر از وجوه اقتدار این کشور، از جمله اقتصاد، فناوری، بورس، تجهیزات نظامی و قدرت و برتری آن بر دیگران، فرسودگی و آسیب‌پذیری‌اش را آشکار کرده و آن را به مضحکه جهان تبدیل کرده است. استمرار شراکت با ترامپ، امریکا و رژیم صهیونیستی، بر فهرست جرائم و هزینه‌های تمام کسانی که به امید پابرجا ماندن این غول شیطانی روی آن شرط بسته‌اند، خواهد افزود و شاید آنها را به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت و نابودی، همراه با ترامپ، نتانیاهو و رژیم‌های همراهشان، نزدیک کند.