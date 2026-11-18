فرانسوا-نوئل بوفه بازرس حقوق شهروندی فرانسه، روز چهارشنبه اعلام کرد که از ماه سپتامبر (اواخر شهریور) تاکنون ۱۰۶ شکایت مربوط به تظاهرات ثبت شده است که ۶۷ مورد آن به‌طور مشخص «ادعای خشونت» از سوی نیرو‌های انتظامی را در بر می‌گیرد.

جوان آنلاین: به نقل از رادیو بین‌المللی فرانسه، بوفه، بازرس جدید حقوق شهروندی، امروز چهارشنبه (۲۷ آبان) در نشستی خبری گفت: «من به‌طور طبیعی با هرگونه خشونتی مخالفم، چه از سوی بخشی از معترضان و چه از سوی نیرو‌های انتظامی».

به گزارش ایرنا، او که حقوقدان است و امسال به ریاست این نهاد مستقل منصوب شده است و پیش‌تر وزیر مشاور در وزارت کشور در کنار برونو رتایو، رئیس حزب جمهوری‌خواهان (LR) و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷، بوده، ارزیابی کرد که دولت باید «بدون شک این پرسش را دوباره مطرح کند» که «حفظ نظم عمومی را چگونه انجام می‌دهد».

«بازرس حقوق شهروندی» یک نهاد مستقل در فرانسه است که به شکایت‌های شهروندان از عملکرد دستگاه‌های دولتی، از جمله نیرو‌های انتظامی، رسیدگی می‌کند.

به گزارش ایرنا به نقل از فرانس ۲۴، یک روز پس از اعتراضات سه شنبه ۲۶ آبان (۱۷ نوامبر)، وزارت کشور فرانسه شمار شرکت‌کنندگان را ۱۴۶ هزار نفر اعلام کرد، در حالی که اتحادیهٔ کارگری CGT از حضور بیش از ۵۰۰ هزار نفر سخن می‌گوید. همزمان، شماری از نیرو‌های یگان ضدشورش و آموزش دیده فرانسه (CRS) از فرسودگی، کمبود استراحت و ناکافی بودن حق فوق‌العادهٔ خطر گلایه می‌کنند و اتحادیه‌شان برای روز پنجشنبه ۵ آذر (۲۶ نوامبر) فراخوان «روز سیاه» داده است.

گفتنی است در فرانسه پلیس حق اعتصاب ندارد و این فراخوان، شکل نمادین اعتراض این نیروهاست. به همین دلیل، اعتراض پلیس فرانسه همیشه در قالب تجمع و روز اقدام بیان می‌شود، نه اعتصاب.

«اعتصاب پنهان» یگان‌های ضدشورش؛ ۱۲۰۰ پلیس به پزشک رفتند

حدود ۱۲۰۰ نیروی یگان‌های ضدشورش فرانسه که طبق قانون حق اعتصاب ندارند، دیروز سه‌شنبه با مراجعه به پزشک و گرفتن مرخصی استعلاجی، عملاً دست از کار کشیدند.

این حرکت اعتراضی در اعتراض به شرایط کاری، فشار‌های روانی ناشی از مأموریت‌های خیابانی و اختلاف بر سر فوق‌العاده خطر صورت گرفت. حتی نیرو‌های «یگان واکنش سریع پلیس فرانسه» (CRS ۸) به عنوان یگان تخصصی مقابله با خشونت‌های شهری نیز در این حرکت مشارکت داشتند.

اعتراض‌ها پس از درگیری‌های شدید روز شنبه در پاریس و پرتاب سنگ، مواد آتش‌بازی و لوله‌های فولادی به سوی نیرو‌های پلیس شدت گرفت؛ حوادثی که به گفته منابع اتحادیه‌ای، نارضایتی نیرو‌ها از نحوه مدیریت مأموریت‌هایشان را افزایش داده است.

در تازه‌ترین اعتراضات خیابانی فرانسه، وزارت کشور شمار شرکت‌کنندگان را در پاریس ۲۸ هزار نفر و اتحادیهٔ کارگری ۱۷۵ هزار در پایتخت اعلام کرد. دانش‌آموزان، دانشجویان، کارکنان بخش خصوصی و بازنشستگان در اعتراض به گرانی، کاهش بودجهٔ مدارس و بیمارستان‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت به خیابان آمدند و روزنامه لوموند این حرکت را پیام شهر‌های فرانسه — از پاریس تا لیون — به «ساکن بعدی الیزه» توصیف کرد.

با نزدیک‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری (۱۸ آوریل ۲۰۲۷ / ۲۹ فروردین ۱۴۰۶)، نگرانی از صعود راست افراطی به رهبری مارین لوپن به محور اعتراضات تبدیل شده است؛ معترضان می‌گویند می‌خواهند بر نتیجهٔ انتخابات هم اثر بگذارند. در همین حال، خانم لوپن، نامزد پیشتاز نظرسنجی‌ها، اتحادیهٔ حقوق بشر فرانسه (LDH) را «مشتی چپ‌گرا» خوانده و تهدید کرده در صورت پیروزی کمک‌های دولتی به آن را قطع می‌کند.

ماه گذشته بخشی از تجمع‌ها به درگیری با پلیس ضدشورش کشید و بیش از ۲۰۰۰ نفر بازداشت شدند. فراخوان اعتصاب نیز برای جمعه ۲۹ آبان در حداقل ۲۰ کشور اروپایی از طرف سازمان‌های جوانان (Youth Strike) صادر شده است.