جوان آنلاین: زن میانسالی که مدعی بود شوهرش در یک درگیری خیابانی با ضربه چاقو مجروح شده‌است، پس از مرگ او در بیمارستان و کشف چوب‌دستی خون‌آلود در خانه، به قتل اعتراف کرد. متهم در بازجویی‌ها گفت پس از مشاجره و درگیری با شوهرش، از شدت عصبانیت چاقوی آشپزخانه را برداشت و ضربه‌ای به شکم او زد.

روز دوشنبه بیست‌وپنجم آبان‌ماه، مأموران کلانتری رازی از مرگ مردی ۵۸ ساله در بیمارستان باخبر شدند. بررسی‌ها نشان داد این مرد ۱۰ روز قبل بر اثر ضربه چاقو به ناحیه شکم مجروح و به بیمارستان منتقل شده بود، اما با وجود تلاش پزشکان جانش را از دست داد. با اعلام خبر مرگ، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران تحقیقات جنایی خود را آغاز کردند و برای بررسی ماجرا به بیمارستان رفتند. در آنجا همسر و دختر مقتول حضور داشتند که در نخستین مرحله از آنها تحقیق شد. دختر مقتول در توضیح ماجرا گفت: «وقتی مادرم با من تماس گرفت، بیرون از خانه بودم. خودم را به خانه رساندم و دیدم پدرم زخمی شده است. با کمک اورژانس او را به بیمارستان منتقل کردیم، اما بعد از ۱۰ روز فوت کرد.» همسر مقتول نیز در اظهاراتش مدعی شد شوهرش پس از خروج از خانه، حدود ۱۵‌دقیقه بعد در حالی که شکمش زخمی بود به خانه برگشته و در آشپزخانه روی زمین افتاده است. این زن گفت: «هرچه از او پرسیدم با چه کسی درگیر شده و چه اتفاقی افتاده است، جواب نداد. شوهرم بدبین بود و اجازه نمی‌داد از خانه بیرون بروم. من هم نتوانستم بفهمم با چه کسی درگیر شده است. به همین دلیل با دخترم تماس گرفتم و با کمک او شوهرم را به بیمارستان رساندیم.»

کشف چوب‌دستی خون‌آلود در خانه

در حالی که زن میانسال تلاش داشت ماجرای خونریزی شوهرش را به یک درگیری خیابانی مرتبط کند، کارآگاهان در جریان بررسی صحنه حادثه به سرنخ مشکوکی رسیدند. مأموران هنگام بازرسی خانه، چوب‌دستی خون‌آلودی را در نزدیکی آشپزخانه پیدا کردند که آثار پاشیدن خون روی آن دیده می‌شد. کشف این وسیله و همچنین اظهارات همسایه‌ها درباره شنیدن صدای درگیری از داخل خانه، فرضیه وقوع حادثه در محل سکونت مقتول را تقویت کرد. از سوی دیگر، بررسی‌های اولیه نشان می‌داد مقتول و همسرش از مدت‌ها قبل اختلاف و درگیری‌های شدیدی داشته‌اند.

با جمع‌بندی شواهد، زن میانسال بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت.

اعتراف به قتل شوهر

متهم صبح دیروز در اداره دهم پلیس آگاهی سرانجام به قتل شوهرش اعتراف کرد و درباره شب حادثه گفت: «شوهرم بداخلاق بود و همیشه با من بدرفتاری می‌کرد. ما مدام با هم دعوا و درگیری داشتیم، اما به خاطر دخترم کوتاه می‌آمدم و تحمل می‌کردم. روز حادثه دوباره با هم جروبحث کردیم و کارمان به درگیری فیزیکی کشید. مدتی از هم جدا شدیم، اما او همچنان به توهین و فحاشی ادامه می‌داد. عصبانی شدم و به آشپزخانه رفتم، اما شوهرم دنبالم آمد و باز هم فحاشی کرد. دیگر نتوانستم تحمل کنم. چاقوی آشپزخانه را برداشتم و ضربه‌ای به شکمش زدم. او زخمی شد و روی زمین افتاد. چوب‌دستی هم کنار آشپزخانه بود که خون روی آن پاشید. بعد از حادثه او را به بیمارستان رساندیم، اما پس از ۱۰ روز فوت کرد. از ترسم به دروغ گفتم شوهرم در خیابان زخمی شده است. پشیمانم و نمی‌خواستم او جانش را از دست بدهد.»

با اعتراف متهم، تحقیقات درباره جزئیات بیشتر قتل ادامه دارد.