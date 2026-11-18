جوان آنلاین: دو برادر شرور که با تشکیل باندی مخوف در زمینه سرقت‌های مسلحانه، اخاذی، شرخری و خرید و فروش سلاح فعالیت می‌کردند، پس از ۲۵ روز رصد اطلاعاتی در مخفیگاه لوکس خود در منطقه پاسداران تهران دستگیر شدند. متهمان که برای فرار از دست قانون چهره‌هایشان را با جراحی زیبایی تغییر داده بودند، با تجهیزات پلیسی، بی‌سیم و سلاح گرم در نقش مأموران قلابی ظاهر می‌شدند و از رانندگان خودرو‌های گران‌قیمت اخاذی می‌کردند.

صبح دیروز مأموران پلیس امنیت تهران بزرگ دو برادر شرور و سابقه‌دار را که پس از هفته‌ها تعقیب و مراقبت اطلاعاتی شناسایی شده بودند، در مخفیگاهشان واقع در یک ساختمان سه‌طبقه لوکس در منطقه پاسداران دستگیر کردند. دو متهم که ۳۷ و ۳۳ سال دارند، از اوباش سابقه‌دار یکی از مناطق جنوب تهران هستند که کلکسیونی از جرائم مختلف در پرونده کیفری‌شان به چشم می‌خورد. بررسی‌های پلیس نشان داد این دو برادر از سال گذشته با تشکیل باندی مخوف، سرقت‌های مسلحانه، اخاذی، شرخری و جرائم دیگری را آغاز کرده و از این راه به ثروت هنگفتی رسیده‌اند. آنها پس از به دست آوردن پول‌های بادآورده، مخفیگاه خود را به ساختمانی لوکس در شمال پایتخت منتقل کردند و با استفاده از خودروی گران‌قیمت بی‌ام‌و تلاش داشتند زندگی متفاوتی برای خود بسازند و از چشم پلیس دور بمانند.

درگیری مسلحانه در فرمانیه

ماجرای شناسایی این دو برادر زمانی آغاز شد که گزارشی از یک درگیری مسلحانه در خیابان فرمانیه به پلیس اطلاعات تهران رسید. بررسی‌ها نشان داد عاملان درگیری دو برادر شرور هستند که در جریان یک پرونده شرخری چند میلیارد تومانی با گروهی دیگر درگیر شده‌اند. در جریان این درگیری، خودروی بی‌ام‌و آنها نیز هدف گلوله قرار گرفته و آثار تیراندازی روی بدنه آن باقی مانده‌بود.

با آغاز تحقیقات، هویت دو متهم شناسایی شد و مشخص شد برادر بزرگ‌تر ۱۰ سابقه کیفری و برادر کوچک‌تر پنج سابقه در پرونده خود دارند. همچنین مأموران دریافتند این دو به اتهام دست داشتن در سرقت‌های سریالی مسلحانه، به دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت تحت تعقیب کارآگاهان پلیس آگاهی تهران قرار دارند.

سرانجام پس از ۲۵ روز اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه آنها شناسایی شد و مأموران در عملیاتی غافلگیرانه هر دو برادر را دستگیر کردند.

کلکسیونی از سلاح و تجهیزات پلیسی

در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مجموعه‌ای از انواع سلاح‌های گرم و فشنگ‌های جنگی، بی‌سیم و تجهیزات پلیسی، گوشی‌های تلفن همراه سرقتی، ابزار مخصوص باز کردن درها، بیش از ۲۰۰ کلید و شاه‌کلید و همچنین خفه‌کن اسلحه کشف شد.

خودروی بی‌ام‌و گران‌قیمت آنها نیز که آثار اصابت گلوله روی کاپوتش باقی مانده‌بود، به پلیس منتقل شد. دو برادر در توضیح مالکیت خودرو مدعی شدند این ماشین متعلق به مادرشان است و او با اجرای مهریه‌اش آن را خریده است، اما بررسی خودرو پرده از ماجرای دیگری برداشت. مأموران پس از باز کردن خودرو، یک قبضه کلت کمری به همراه فشنگ جنگی را که به شکل ماهرانه‌ای زیر فرمان جاسازی شده‌بود، کشف کردند.

اخاذی با لباس مأموران قلابی

سرگرد حامد رحیمی، رئیس اداره مبارزه با شرارت پلیس اطلاعات تهران، درباره فعالیت‌های مجرمانه این دو برادر گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد متهمان علاوه بر شرارت، سرقت و اخاذی، در خرید و فروش سلاح نیز فعالیت داشته‌اند. به گفته وی، دو برادر با استفاده از تجهیزات پلیسی که در اختیار داشتند، خودرو‌های مدل‌بالا را که تصور می‌کردند رانندگان آنها افراد ثروتمندی هستند، متوقف و در نقش مأموران پلیس قلابی از آنها اخاذی می‌کردند. تحقیقات همچنین نشان داد این دو برادر در یکی از پرونده‌های شرخری قرار بود در ازای دریافت پورسانت میلیاردی، ۵ میلیارد تومان از فردی اخاذی کنند که این ماجرا به درگیری مسلحانه در خیابان فرمانیه منجر شده‌بود. هر چند در آن تیراندازی کسی کشته یا زخمی نشد، اما صدای شلیک گلوله و درگیری مسلحانه موجب وحشت اهالی، رهگذران و کسبه محل شده بود.

سرقت از خانه آسیب‌دیده در حمله دشمن

رئیس اداره مبارزه با شرارت پلیس اطلاعات تهران در ادامه به کشف مدرکی مهم از مخفیگاه متهمان اشاره کرد و گفت: در جریان بازرسی از محل زندگی دو برادر، مدرک شناسایی یکی از ساکنان ساختمانی کشف شد که اموالش به سرقت رفته بود. بررسی‌ها نشان داد این سرقت پس از حمله دشمن به زندان اوین رخ داده‌است. در آن زمان یکی از ساختمان‌های اطراف زندان به شدت آسیب دیده و ساکنان ناچار به ترک خانه‌هایشان شده‌بودند. پس از بازگشت اهالی، یکی از خانواده‌ها متوجه شد طلا، دلار و اموال باارزشش به سرقت رفته‌است. در حالی که تا آن زمان سرنخی از سارقان به دست نیامده‌بود، کشف مدرک شناسایی یکی از مالباختگان در مخفیگاه دو برادر، احتمال دست داشتن آنها در این سرقت را تقویت کرد.

فریب زنان با وعده ازدواج

یکی دیگر از شیوه‌های مجرمانه این دو برادر، فریب زنان و دختران جوان با وعده ازدواج بود. آنها سوار بر خودروی بی‌ام‌و در خیابان‌های شمال تهران دور می‌زدند و زنان مجرد و دختران ثروتمند را به‌عنوان طعمه انتخاب می‌کردند. متهمان پس از جلب اعتماد قربانیان و برقراری ارتباط، به بهانه ازدواج وارد خانه‌های آنها می‌شدند و سپس با تهدید سلاح گرم و سرد، طلا، جواهرات و اموال باارزششان را سرقت می‌کردند.

یکی از شاکیان زنی جوان بود که با دیدن ظاهر آراسته و خودروی گران‌قیمت آنها تصور می‌کرد با مردی ثروتمند آشنا شده‌است. این زن طی یک سال گذشته سه بار به اتهام زورگیری از سوی دو برادر از آنها شکایت کرده بود. در یکی از این موارد، وقتی زن جوان حاضر نشد در خانه را به روی آنها باز کند، متهمان در ورودی خانه را آتش زدند و پس از تخریب در، وارد خانه شدند و اموال او را به زور سرقت کردند.

جراحی زیبایی برای فرار از شناسایی

بررسی‌های فنی نشان داد دو برادر برای اینکه از سوی پلیس و شاکیان شناسایی نشوند، چهره‌های خود را با انجام چند عمل جراحی زیبایی تغییر داده‌بودند. تزریق بوتاکس، تغییر فرم چانه و زاویه‌سازی صورت از جمله اقداماتی بود که آنها برای تغییر چهره انجام داده‌بودند.

برادر کوچک‌تر علاوه بر این جراحی‌ها، دندان‌هایش را لمینت کرده و مو‌های خود را نیز به رنگ طلایی درآورده‌بود. او در توضیح تغییر رنگ موهایش مدعی شد به دلیل علاقه به دیوید بکام، ستاره مشهور فوتبال، موهایش را طلایی کرده‌است، اما تحقیقات پلیس نشان داد تغییر چهره و ظاهر آنها با هدف دشوار کردن شناسایی‌شان انجام شده‌است.

بازگشت به جرائم سریالی پس از فرار از زندان

بررسی سوابق کیفری دو متهم نشان می‌دهد آنها از دوران کودکی وارد مسیر خلاف شده و بار‌ها به اتهام جرائم مختلف دستگیر و روانه زندان شده‌اند. یکی از برادران که در آخرین پرونده سرقت به ۲۴ ماه حبس محکوم شده‌بود، پس از سپردن وثیقه به مرخصی آمده و دیگر به زندان بازنگشته‌بود. او پس از فرار، بار دیگر همراه برادرش فعالیت‌های مجرمانه خود را از سر گرفت. با دستگیری این دو برادر، تحقیقات درباره پرونده‌های شرارت و فعالیت‌های مجرمانه آنها در پلیس اطلاعات آغاز شده‌است و قرار است متهمان پس از پایان این تحقیقات برای بررسی سرقت‌های مسلحانه، اخاذی‌ها و سایر جرائم به کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت تحویل داده شوند.