یک عضو دفتر سیاسی جنبش مقامت اسلامی «حماس» با اشاره به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی، از میانجی‌ها و نهاد‌های بین‌المللی خواست برای متوقف کردن حملات و جلوگیری از ادامه کشتار فلسطینی‌ها مداخله کنند.

جوان آنلاین: سهیل الهندی، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره با اشاره به تحولات امروز غزه، گفت: آنچه امروز رخ داد، نشان‌دهنده جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین است.

به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد که حماس به توافق آتش‌بس شرم‌الشیخ پایبند بوده، اما رژیم صهیونیستی به تعهدات خود عمل نکرده است و تلاش می‌کند با ادامه اقداماتش، از مواضع جریان راست‌گرای صهیونیستی حمایت کند.

الهندی از میانجی‌ها خواست برای مهار اقدامات رژیم صهیونیستی و توقف کشتار فلسطینی‌ها مداخله کنند و گفت: «شورای صلح» مسئولیت کامل تحولات جاری در نوار غزه را بر عهده دارد و باید در رویکرد خود در قبال این اقدامات بازنگری کند.

این عضو دفتر سیاسی حماس همچنین خواستار آن شد که شورای صلح، بنیامین نتانیاهو و جریان راست‌گرای صهیونیستی را در قبال تحولات غزه مسئول بداند.

وی با متهم کردن نتانیاهو به تلاش برای انتقال بحران‌های خود به نوار غزه و مناطق دیگر، از دونالد ترامپ و شورای امنیت سازمان ملل خواست برای توقف اقدامات رژیم صهیونیستی وارد عمل شوند.

این اظهارات پس از آن بیان شد که ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی از آغاز یک عملیات نظامی در محدوده موسوم به «خط زرد» در مرکز نوار غزه خبر داد.

این عملیات در سه محدوده اطراف اردوگاه‌های آوارگان البریج و النصیرات در مرکز نوار غزه آغاز شده است.