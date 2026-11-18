جوان آنلاین: به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مربیان تیم ملی امید ایران در ادامه برنامه‌های نظارتی خود، دیدار‌های هفته سیزدهم لیگ برتر را از نزدیک تماشا می‌کنند.

به گزارش مهر، بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، محمد عسکری و عماد مهاجری روز جمعه هفته جاری نیز در ورزشگاه فولادشهر به تماشای دیدار ذوب‌آهن و شمس آذر خواهند نشست تا عملکرد بازیکنان حاضر در این مسابقه را زیر نظر بگیرند.

مصطفی صداقت برای تماشای دیدار فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان شنبه هفته آینده در ورزشگاه محل برگزاری این مسابقه حضور خواهد داشت.

همچنین سیدجلال حسینی دیدار نساجی مازندران مقابل آلومینیوم اراک را از نزدیک دنبال می‌کند.

این حضور در راستای روند استعدادیابی و ارزیابی بازیکنان واجد شرایط برای دعوت به تیم ملی امید و برنامه‌های آماده‌سازی این تیم انجام می‌شود.