جوان آنلاین: از راشاتودی، سفارت روسیه در سوئد در بیانیه‌ای، اظهارات مقام‌های این کشور درباره برنامه‌ریزی برای جلوگیری از ورود شهروندان روسیه به سوئد را «روس‌هراسی محض» اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، دولت سوئد چهارشنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۷ آبان ۱۴۰۵) در بیانیه‌ای اعلام کرد که حضور ورزشکاران روس در رقابت‌های بین‌المللی در خاک این کشور می‌تواند به دولت روسیه در سطح بین المللی اعتبار داده و به پیشبرد منافع سیاسی مسکو کمک کند و از این رو، ممکن است خطری برای روابط خارجی سوئد محسوب شود.

این موضع در حالی اعلام شد که سوئد قرار است میزبان مسابقات جهانی اسکی نوردیک در شهر فالون در سال ۲۰۲۷ باشد و فدراسیون بین‌المللی اسکی و اسنوبرد به برخی ورزشکاران روس و بلاروس اجازه داده است تحت شرایطی و با پرچم بی‌طرف در رقابت‌ها شرکت کنند.

پیشتر، یوهان فورسل وزیر مهاجرت سوئد اعلام کرد که دولت این کشور نمی‌خواهد به عرصه‌ای برای تبلیغات جنگی روسیه یا تلاش‌های مسکو برای عادی‌سازی جنگ اوکراین تبدیل شود.

ماریا مالمر استنرگارد وزیر امور خارجه سوئد نیز مدعی شد که دولت روسیه ممکن است از حضور ورزشکاران این کشور در رقابت‌های بین‌المللی برای پیشبرد اهداف سیاسی و تبلیغاتی خود استفاده کند.